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Столтенберг впевнений, що у НАТО погодять створення фонду військової підтримки України на 100 млрд євро до липня
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Столтенберг впевнений, що у НАТО погодять створення фонду військової підтримки України на 100 млрд євро до липня

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Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. AP

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що союзники погодять довгострокову угоду стосовно фінансування України до липня.

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю BBC.

Як зазначається, останніми днями Столтенберг намагається переконати інші держави виділити більше коштів на військові зусилля в Україні, створивши п'ятирічний фонд внесків у розмірі 100 мільярдів євро.

"Він сказав, що впевнений, що угода буде досягнута до липня, попри те, що деякі держави цього тижня висловили сумніви", — пишуть журналісти.

За словами генсека НАТО, довгострокова підтримка України є життєво важливою зараз, а також для відновлення держави після війни.

"Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться у найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", — підкреслив посадовець.

Столтенберг наголосив, що відповідна підтримка є вкрай важливою для того, аби відбити армію РФ в Україні та змусити Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації.

Раніше стало відомо, що генсек НАТО запропонував п'ятирічний пакет військової допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро.

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