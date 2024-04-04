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"Зараз шансів нуль": Кулеба про ініціативу НАТО про фонд допомоги Україні на €100 млрд
НАТОУКРАЇНАДОПОМОГАДмитро КулебаСвітПолітика

"Зараз шансів нуль": Кулеба про ініціативу НАТО про фонд допомоги Україні на €100 млрд

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. AP

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО наразі не має інструментів, щоби надати Україні 100 мільярдів євро упродовж п’яти років для фонду допомоги Україні.

Про це він сказав на пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО, передає кореспондентка Суспільного.

За словами міністра, ідея фонду проста — зібрати 100 млрд євро для України і придумати правильну формулу, щоб розподілити ці кошти між усіма союзниками.

"Зараз ситуація яка? Коли генсек НАТО каже, що понад 90% допомоги Україні іде з країн Альянсу — це правда. Якщо взяти список країн НАТО, то ці відсотки розподіляються між дуже маленькою кількістю союзників. Тому він каже: "Давайте чесно розподілимо, щоб всі системно робили внесок відповідно до свого бюджету і своїх можливостей", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що відповідно до пропозиції внесок у фонд мають обов'язково робити всі країни-члени. Міністр зазначив, що вчора була дискусія щодо ідеї створення Фонду і підсумок у дискусії такий: хтось — за, хтось — проти.

Відповідаючи на питання, які шанс на реалізацію має пропозиція Столтенберга, Кулеба зазначив, що наразі в Альянсі не має наявних інструментів, щоб надати Україні 100 млрд доларів допомоги.

"Зараз НАТО намагається зібрати 500 млн доларів на рік на пакет допомоги. Тобто в нинішній моделі фінансування – шансів у цієї ініціативи нуль, бо вони 500 млн не можуть зібрати, а так їм треба буде 20 млрд збирати. Але, якщо вдасться вирахувати форму участі кожного в обов’язковому порядку у фінансуванні, тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію", — сказав він.

Раніше стало відомо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував п'ятирічний пакет військової допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро.

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