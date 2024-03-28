Зміна клімату уповільнила обертання Землі — дослідження

Зміна клімату уповільнила обертання Землі і може вплинути на те, як людство вимірює час.

Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому в науковому журналі Nature.

"Досить льоду розтануло, щоб перемістити рівень моря настільки, що ми можемо насправді побачити, що це вплинуло на швидкість обертання Землі", — сказав актор дослідження, геофізик з Інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті Дункан Агню.

Зазначається, що танення льодових шапок уповільнює обертання Землі настільки, що наступна високосна секунда може затриматися на три роки.: з 2026 на 2029 рік.

"Ми не знаємо, як впоратися з пропуском однієї секунди. Ось чому метрологи хвилюються", — зазначив своєю чергою колишній директор відділу часу Міжнародного бюро мір і ваги в Севре Фелісітас Аріас.

Високосна секунда, або секунда координації — це односекундна корекція, яка іноді застосовується до Всесвітнього координованого часу (UTC) для того, аби утримувати тривалість та початок доби за цим часом близькими до квазірівномірного всесвітнього часу (UT1).

Без такої корекції час, який визначається обертанням земної кулі, почне поступово відхилятися від сонячного часу внаслідок нерівномірного обертання Землі.