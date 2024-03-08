НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Температура світового океану в лютому досягла рекордно високого рівня
КЛІМАТдовкілляПодіїСвітЖиття

Температура світового океану в лютому досягла рекордно високого рівня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Атлантичний океан
Сонце сходить над Атлантичним океаном, коли хвилі розбиваються біля відвідувачів пляжу, які гуляють уздовж причалу, 7 грудня 2022 року, штат Флорида, США. Фото AP/Вілфредо Лі

Температура світового океану в лютому 2024 року була рекордно високою. Середня глобальна позначка поверхні води становила 21,06 градусів за Цельсієм.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Службу ЄС зі зміни клімату.

Попереднього рекорду, за даними служби, було досягнуто у серпні минулого року, коли температура поверхні світового океану дорівнювала 20,98 градуса.

За даними, у лютому середня температура перевищила показники доіндустріального періоду на 1,77°C та досягла нового історичного рекорду.

"Клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері. Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їхніми наслідками", — сказав директор Служби ЄС зі зміни клімату Карло Буонтемпо.

Наголошується, що лютий став дев'ятим місяцем поспіль, у якому зареєстрували найвищі температури за всю історію спостережень.

Старша викладачка Грантхемського інституту зі зміни клімату та навколишнього середовища в Імперському коледжі Лондона Фрідріке Отто наголосила, що планета нагрівається небезпечними темпами.

"Ми знаємо, що робити — припинити спалювати викопне паливо і замінити його більш стійкими, відновлюваними джерелами енергії. Поки ми цього не зробимо, екстремальні погодні явища, посилені зміною клімату, продовжуватимуть знищувати життя та засоби для існування", — сказала Фрідріке Отто.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Очікуються дощі: на Черкащині почне змінюватися погода
Очікуються дощі: на Черкащині почне змінюватися погода
На Черкащині у найближчі три доби прогнозують похолодання
На Черкащині у найближчі три доби прогнозують похолодання
Прогноз погоди на Тернопільщині 2-3 березня
Прогноз погоди на Тернопільщині 2-3 березня
Погода на вихідні: на Черкащині буде сухо та малохмарно
Погода на вихідні: на Черкащині буде сухо та малохмарно
На початок