Температура світового океану в лютому досягла рекордно високого рівня

Температура світового океану в лютому 2024 року була рекордно високою. Середня глобальна позначка поверхні води становила 21,06 градусів за Цельсієм.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Службу ЄС зі зміни клімату.

Попереднього рекорду, за даними служби, було досягнуто у серпні минулого року, коли температура поверхні світового океану дорівнювала 20,98 градуса.

За даними, у лютому середня температура перевищила показники доіндустріального періоду на 1,77°C та досягла нового історичного рекорду.

"Клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері. Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їхніми наслідками", — сказав директор Служби ЄС зі зміни клімату Карло Буонтемпо.

Наголошується, що лютий став дев'ятим місяцем поспіль, у якому зареєстрували найвищі температури за всю історію спостережень.

Старша викладачка Грантхемського інституту зі зміни клімату та навколишнього середовища в Імперському коледжі Лондона Фрідріке Отто наголосила, що планета нагрівається небезпечними темпами.

"Ми знаємо, що робити — припинити спалювати викопне паливо і замінити його більш стійкими, відновлюваними джерелами енергії. Поки ми цього не зробимо, екстремальні погодні явища, посилені зміною клімату, продовжуватимуть знищувати життя та засоби для існування", — сказала Фрідріке Отто.