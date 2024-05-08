Росія втратила 13 танків і 970 військових за добу на війні в Україні — Генштаб

Станом на ранок 8 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 477 430 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 970 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
- артилерійських систем – 12317 (+30) од,
- РСЗВ — 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9728 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
- кораблі ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2)
Дані уточнюються.