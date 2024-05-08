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Росія втратила 13 танків і 970 військових за добу на війні в Україні — Генштаб
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Росія втратила 13 танків і 970 військових за добу на війні в Україні — Генштаб

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Армія РФ на війні в Україні
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 8 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 477 430 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 970 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 7418 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
  • артилерійських систем – 12317 (+30) од,
  • РСЗВ — 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
  • літаків — 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9728 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
  • кораблі ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2019 (+2)

Дані уточнюються.

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