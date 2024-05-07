Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уряд підтримав законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. За його словами, далі документ буде передано на розгляд Верховної ради.

Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабінету міністрів 7 травня.

Він пояснив, що завдяки цій угоді будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових.

"Туреччина серед п’ятірки наших основних торговельних партнерів. Тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу", — додав глава українського уряду.

У лютому 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль і турецький міністр торгівлі Мехмет Муш підписали угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, метою якої є усунення перешкод у двосторонніх економічних відносинах та забезпечення ринкових конкурентних відносин.