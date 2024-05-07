НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Уряд підтримав законопроєкт ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною — Шмигаль
УКРАЇНАТУРЕЧЧИНАКАБМІНЕКОНОМІКАВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаПолітикаСвіт

Уряд підтримав законопроєкт ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною — Шмигаль

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уряд підтримав законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. За його словами, далі документ буде передано на розгляд Верховної ради.

Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні Кабінету міністрів 7 травня.

Він пояснив, що завдяки цій угоді будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових.

"Туреччина серед п’ятірки наших основних торговельних партнерів. Тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу", — додав глава українського уряду.

У лютому 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль і турецький міністр торгівлі Мехмет Муш підписали угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, метою якої є усунення перешкод у двосторонніх економічних відносинах та забезпечення ринкових конкурентних відносин.

Топ дня
війна, ЗСУ
У Кремлі відбулась "інавгурація" Путіна, іспанські ракети Patriot прибули до України. 804 день війни. Онлайн Важливо
СБУ повідомила про викриття мережі агентів ФСБ, які готували вбивство президента України
СБУ повідомила про викриття мережі агентів ФСБ, які готували вбивство президента Зеленського
Путін взяв участь в "інавгурації" та склав присягу
У РФ пройшла "інавгурація" Путіна, він склав присягу
&quot;Євробачення-2024&quot;: де дивитися виступ України у першому півфіналі і як голосувати
"Євробачення-2024": де дивитися виступ України у першому півфіналі і як голосувати
Белгія не прийде на інавгурацію Путіна 7 травня
"Інавгурація" Путіна: представники яких країн ЄС погодилися приїхати ЗМІ

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Ракети, ядерна зброя
ГУР МО про майбутні ядерні навчання РФ: "Ядерний шантаж — це постійна практика Кремля"
Судно з України сіло на мілину і перекрило Босфор
Судно з України сіло на мілину в Босфорі
Боррель: інтеграція оборонної промисловості України з європейською — частина стратегії ЄС
Боррель: інтеграція оборонної промисловості України з європейською — частина стратегії ЄС
Камишін: Україна може виробити зброї ще на 10 млрд доларів
Камишін: Україна може виробити зброї ще на 10 млрд доларів, якщо буде фінансування
На початок