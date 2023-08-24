Україна, Туреччина та Росія протягом двох місяців вели переговори щодо угоди про забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та досягли згоди щодо тексту, який мала оголосити Анкара, але Київ раптово відмовився від неї.

Про це повідомили Reuters чотири чиновники на умовах анонімності, ознайомлені з цією справою. За їх словами, переговори відбувалися за посередництва Туреччини після прохання ООН.

Угоду "щодо забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Чорному морі" досягнули у березні. Україна не хотіла її офіційно підписувати і була проти, щоб президент Туреччини Таїп Ердоган оголосив про це 30 березня.

"В останню хвилину Україна раптово вийшла, і угода була зірвана", — повідомило одне з джерел.

Інші три джерела підтвердили цю версію подій. Росія, Україна і Туреччина відмовилися від коментарів. Чому Україна відмовилася підписувати угоду — не відомо.

У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що без нової військової допомоги США Україна не зможе захистити чорноморський судноплавний коридор, який обіймає її західне узбережжя Чорного моря поблизу Румунії та Болгарії.

Переговори про судноплавну угоду, про які раніше не повідомлялося, дають уявлення про тиху дипломатію, що відбувається за закритими дверима щодо способів залучити дві ворогуючі сторони до переговорів, хоча б спочатку щодо торговельного судноплавства.В ООН висловили сподівання щодо продовження цих переговорів.

Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш кілька місяців намагалися змусити торгове судно плавати вільніше Чорним морем, яке в деяких районах було перетворено на морську зону бойових дій після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Чорне море є ключовим маршрутом як для Росії, так і для України для доставки на світові ринки масових товарів, таких як зерно, добрива та нафта, хоча обсяги морських перевезень значно скоротилися після війни.

Що було на переговорах

Журналісти Reuters ознайомилися з тестом угоди. Там йдеться, що Туреччина "в рамках своїх посередницьких зусиль" досягла домовленостей з Україною та Росією "про забезпечення вільного та безпечного плавання торговельних суден у Чорному морі" відповідно до Конвенції Монтре.

Відповідно до угоди, Москва і Київ мали б запропонувати гарантії безпеки торговим суднам у Чорному морі, зобов’язавшись не завдавати ударів, не захоплювати чи обшукувати їх, доки вони порожні або оголошені невійськовими вантажами.

"Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять військові вантажі (за винятком морських перевезень, узгоджених Сторонами в рамках міжнародних місій)", — йдеться в проекті угоди.

Зернова ініціатива

Туреччина та ООН допомогли виступити посередником у Чорноморській зерновій ініціативі, угоді, укладеній у липні 2022 року, яка дозволила безпечно експортувати в Чорне море майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна.

Росія вийшла з угоди в липні 2023 року, поскаржившись, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з серйозними перешкодами.