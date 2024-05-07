NBC: у Росії затримали військовослужбовця зі США та звинуватили у крадіжці

Американського військовослужбовця затримали у Росії за підозрою у крадіжці. Він прибув до Владивостока з Південної Кореї "за особистими справами" і нібито обікрав жінку.

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на джерела.

Як пише телеканал, військовий відвідав у Росії жінку, з якою був у романтичних стосунках. Він приїхав туди без дозволу начальства і перебуває в СІЗО.

"Його звинувачують у крадіжці, але неясно, наскільки ці звинувачення відповідають дійсності", – йдеться у матеріалі.

Російська сторона вже повідомила про затримання Держдеп. Вашингтон надає відповідну консульську підтримку американському солдату, зазначили у публікації.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також підтвердив цю інформацію на брифінгу.

Чиновники США повідомили, що йдеться про старшого сержанта Гордона Блека. Блек є одним із затриманих у Росії американців, у тому числі кількох цивільних.

Арешти американців у Росії почастішали, оскільки відносини між двома країнами погіршилися. США звинуватили Росію в тому, що вона націлена на американців і використовує їх як розмінну монету.