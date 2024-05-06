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Зеленський привітав піхоту з професійним святом

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Володимир Зеленський вручає державні нагороди у День піхоти
Президент України Володимир Зеленський вручає державні нагороди з нагоди Дня піхоти, Київ, 6 травня 2024 року. Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 6 травня в Маріїнському палаці Києва привітав піхоту ЗСУ з професійним святом та вручив державні нагороди.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Сьогодні Україна відзначає професійний день воїнів, які є основою нашого українського війська. Найбільш чисельна складова Сил оборони України і найбільш визначальна. Фундамент ЗСУ. Завжди найбільше саме від піхотинців залежить, чия буде земля", — сказав президент.

Він звернувся до сил воїнів-піхотинців, піхотних, мотопіхотних, механізованих, штурмових, гірсько-штурмових, єгерських військових частин з подякою за роботою.

Хвилиною мовчання вшанували полеглих піхотинців.

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих — молодшого сержанта Антона Коваленка та старшого пілота розрахунку БпЛА Данила Подобайла. Ці двоє військових удостоєні звання Герой України посмертно.

Троє воїнів отримали відзнаки "Хрест бойових заслуг", один — орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня, троє — ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Троє воїнів отримали ордени "За мужність" ІІ ступеня, п’ятеро — "За мужність" ІІІ ступеня.

Глава держави вручив бойові прапори 22, 31, 32 та 65 окремим механізованим бригадам. Почесну відзнаку "За мужність та відвагу" отримали 47 та 66 окремі механізовані бригади.

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