За даними міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, у виробництві зброї розрив між виробничими спроможностями українських компаній та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, лише у 2024 році становить 10 мільярдів доларів.

Про це Камишін повідомив на Форумі оборонної промисловості в Брюсселі.

Говорячи про своє перебування на форумі у Брюсселі, Камишін заявив, що він тут для того, щоб знайти шляхи співпраці з європейською оборонною промисловістю. За його словами, в короткостроковій перспективі мета — знайти додаткове фінансування для закупівель в українській оборонній промисловості для українських збройних сил. Це найшвидший спосіб допомогти фронту, додав посадовець.

Міністр закликав партнерів вкладатися в українське виробництво зброї.

“Моє завдання – отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні. В нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів”, — пояснив Камишін, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

За словами міністра, в українське виробництво зброї наразі вклалися Данія та Канада. Тепер уряд шукає додаткове фінансування, яке можна буде спрямувати на різні типи озброєння.

“Починаючи від бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних літальних і наземних комплексів — сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. І це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони”, — наголосив міністр.

Він додав, що частина цього товару може бути вироблена дуже швидко.

Як уточнили у Мінстратегпромі, український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів за рік. З них 6 мільярдів законтрактовані, ще 4 відомство сподівається знайти всередині України. Відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть покрити партнери, передає Радіо Свобода.