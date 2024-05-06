Ізраїль готує військову операцію в місті Рафах в Газі

Ізраїльські військові 6 квітня почали закликати палестинців евакуюватися зі східних районів міста Рафах на півдні Сектора Газа, розташованих поблизу ізраїльського кордону, напередодні запланованого наземного наступу в цьому районі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

О 8 ранку Армія оборони Ізраїлю почала розкидати листівки у східному Рафаху, надсилати текстові повідомлення та телефонувати палестинцям з інструкціями щодо районів, які необхідно евакуювати, та якими маршрутами їхати до визначеної гуманітарної зони.

Цивільних жителів закликали переїхати до розширеної гуманітарної зони в районах Аль-Мавасі та Хан-Юніс на півдні Гази. Зона включає польові госпіталі та наметові містечка для переміщених палестинців, причому ЦАХАЛ заявляє, що останнім часом "був сплеск гуманітарної допомоги, що надходить до Гази".

Зазначається, що у Рафаху перебувають понад мільйон мирних палестинців. За оцінками, близько 100 000 осіб перебувають у зоні, з якої ЦАХАЛ закликав до евакуації.

За даними ЗМІ, наказ про евакуацію стосується лише деяких східних районів Рафаху, а не всього міста, хоча Ізраїль пообіцяв діяти по всій території, яка вважається останнім великим редутом ХАМАС.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що ХАМАС має шість батальйонів в секторі Гази, чотири з них у Рафаху: Ябна (південь), Шабура (північ), Тель-Султан (захід) і східний Рафах. Ще два батальйони ХАМАС залишаються в центрі Гази, в таборах Нусейрат і Дейр-ель-Балах.

"ЦАХАЛ продовжуватиме переслідувати ХАМАС всюди в Газі, доки всі заручники, яких вони тримають у полоні, не повернуться додому", — заявили в ізраїльські військові.

Вночі міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном, в якій сказав, що "Ізраїлю не залишилося іншого вибору, окрім як розпочати наступ на Рафах".

Він детально розповів Остіну про "багато зусиль, які держава Ізраїль докладає для досягнення (угоди — ред.) щодо звільнення заручників і тимчасового припинення вогню, але на даному етапі ХАМАС відмовляється від будь-якої пропозиції, яка б дозволила це".

Високопоставлений чиновник у ХАМАС заявив, що наказ про евакуацію є "небезпечною ескалацією, яка матиме наслідки".

5 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 5 травня випустив відеозвернення, в якому підкреслив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій проти ХАМАСу і на виведення військ із Сектора Гази.

Заява Нетаньягу з'явилася в той час, поки глава радикального угрупування ХАМАС Ісмаїл Ганія обговорює із посередниками з Єгипту та Катару пропозицію щодо перемир'я у війні з Ізраїлем, а також обмін полоненими.

Вторгнення бойовиків палестинського руху ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.