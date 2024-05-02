НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Глава ХАМАСу обговорює перемирʼя з посередниками Єгипту та Катару
БЛИЗЬКИЙ СХІДІЗРАЇЛЬПАЛЕСТИНАПОЛІТИКАДИПЛОМАТІЯСвітПолітика

Глава ХАМАСу обговорює перемирʼя з посередниками Єгипту та Катару

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Політичний лідер руху ХАМАС Ісмаїл Ганія
Політичний лідер руху ХАМАС Ісмаїл Ганія (ліворуч) та лідер ХАМАСу у Газі Яхья Сінвар. AP/Khalil Hamra

Глава радикального угрупування ХАМАС Ісмаїл Ганія обговорив із посередниками з Єгипту та Катару останню пропозицію щодо перемир'я у війні з Ізраїлем, а також обмін полоненими.

Про це повідомляє катарська міжнародна телекомпанія Al Jazeera.

Ганія 2 травня провів окремі телефонні розмови з головою розвідки Єгипту та прем'єр-міністром Катару. Згодом, як йдеться у заяві угрупування, делегація незабаром відвідає Єгипет для подальших непрямих переговорів про припинення вогню. Головною метою переговорів називають "припинення агресії проти" людей в обложеному та бомбардованому анклаві.

У матеріалі згадується, що "ХАМАС цінує роль Єгипту", який разом з Катаром і США виступає посередником у переговорах, і "підкреслив позитивний рух в сторону перемирʼя. Сторони зголосилися продовжувати обговорювати йе питання, йдеться у заяві ХАМАСу

Угрупування заявило 27 квітня, що отримало останню позицію Ізраїлю і вивчить її, перш ніж надати відповідь. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Ізраїль у середу закликав ХАМАС прийняти план перемир'я.

Вторгнення бойовиків палестинського руху ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

Топ дня
Зеленський Кемерон
Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Британії Кемероном у Києві. Про що говорили
Діти стоять на знищеному російському бронеавтомобілі в центрі Києва
В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених внаслідок війни — ОГПУ
Артилерія ЗСУ
Допомога від Британії, ХАМАС думає над перемирʼям з Ізраїлем та план Росії щодо України: головні новини ранку 3 травня
Українські військові
На фронті відбулося 134 боєзіткнення — Генштаб
Вадим Скібіцький
Скібіцький: у травні Росія задіє "тришаровий" план дестабілізації України ЗМІ

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
"Рафах"
Ізраїль відкрив пункт пропуску "Ерез" для поставок гуманітарки в Сектор Гази
Україна та ОАЕ завершили переговори про Угоду про всеосяжне економічне партнерство
Україна та ОАЕ завершили переговори про Угоду про всеосяжне економічне партнерство — заява
Зустріч Байдена і Нетаньягу
Байден і Нетаньягу обговорили відкриття нових пунктів пропуску на півночі Гази
Глава МЗС Франції прилетів до Лівану, аби запобігти потенційній війні країни з Ізраїлем
Глава МЗС Франції прилетів до Лівану, аби запобігти потенційній війні країни з Ізраїлем
На початок