"Це тільки наблизить наступний конфлікт": Нетаньягу відкинув угоду з ХАМАСом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 5 травня випустив відеозвернення, в якому підкреслив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій проти ХАМАСу і на виведення військ із Сектора Гази.

Відеозвернення з'явилося в офіційній соцмережі Нетаньягу.

Така заява з'явилася на тлі чуток про міжнародний тиск на Ізраїль, щоби той припинив війну в Секторі Гази в межах угоди про звільнення заручників, пише The Times of Israel.

"Ізраїль не погодиться на вимоги ХАМАСу, які означають капітуляцію, і буде продовжувати бойові дії до тих пір, поки не досягне всіх своїх цілей", — наполягає прем'єр.

Він додав, що якщо прийняти зараз вимоги ХАМАСу, то це тільки наблизить наступний конфлікт і дозволить бойовикам здійснити новий напад на Ізраїль.

Заява Нетаньягу з'явилася в той час, поки глава радикального угрупування ХАМАС Ісмаїл Ганія обговорює із посередниками з Єгипту та Катару пропозицію щодо перемир'я у війні з Ізраїлем, а також обмін полоненими.