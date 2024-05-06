Будапешт планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час триденного візиту до Угорщини лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Зазначається, що загалом у планах є підписання 18 угод, однак дві з них перебувають на стадії перемовин. За словами Сіятро, угоди будуть зосереджені на участі Угорщини в ініціативі "Один пояс, один шлях", зокрема на розробці додаткових залізничних, автомобільних та енергетичних проєктів.

Також глава угорського МЗС заявив, що сторони планують розглянути можливість ядерної співпраці.

Сі Цзіньпін прибуде до Угорщини у середу 8 травня в межах європейського турне. До цього лідер КНР проведе низку офіційних зустрічей у Франції та Сербії. Це турне стане першим візитом Сі до Європейського Союзу за п'ять років.

Раніше агенство Reuters писало, що Китай запропонував Угорщині підтримку у питаннях безпеки, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом. Зазначалось, що КНР прагне активізувати співпрацю з Угорщиною на тлі опору розширенню НАТО з боку угорського уряду.