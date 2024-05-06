НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час візиту до країни Сі Цзіньпіна
УгорщинаКИТАЙПодіїСвітПолітика

Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час візиту до країни Сі Цзіньпіна

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Петер Сіятро
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. AP Photo/Petros Karadjias

Будапешт планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час триденного візиту до Угорщини лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Зазначається, що загалом у планах є підписання 18 угод, однак дві з них перебувають на стадії перемовин. За словами Сіятро, угоди будуть зосереджені на участі Угорщини в ініціативі "Один пояс, один шлях""Один пояс, один шлях" — ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, прийнята урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Наразі Китай залучив 138 країн та 30 міжнародних організацій до ініціативи Пояс і Шлях. До інфраструктурних проєктів належать порти, залізниці, автомобільні дороги, електростанції, авіація та телекомунікації., зокрема на розробці додаткових залізничних, автомобільних та енергетичних проєктів.

Також глава угорського МЗС заявив, що сторони планують розглянути можливість ядерної співпраці.

Сі Цзіньпін прибуде до Угорщини у середу 8 травня в межах європейського турне. До цього лідер КНР проведе низку офіційних зустрічей у Франції та Сербії. Це турне стане першим візитом Сі до Європейського Союзу за п'ять років.

Раніше агенство Reuters писало, що Китай запропонував Угорщині підтримку у питаннях безпеки, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом. Зазначалось, що КНР прагне активізувати співпрацю з Угорщиною на тлі опору розширенню НАТО з боку угорського уряду.

Топ дня
У Сумах об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення, розгорнули пункти незламності
У Сумах об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення, розгорнули пункти незламності
Генштаб ЗСУ втрати ворога, РФ на війні в Україні втратила понад 475 тисяч військових
РФ на війні в Україні втратила понад 475 тисяч військових — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні
Генштаб: вночі РФ атакувала "шахедами", на фронті на Великдень відбулося 125 бойових зіткнень
Повітряні Сили: вночі знищили 12 з 13 "шахедів", ППО
Повітряні Сили: вночі знищили 12 з 13 "шахедів"
Удар по Харкову 5 травня
РФ атакувала енергооб'єкти Сумщини, у Харкові 15 поранених після російських авіаударів. 803 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Угорщина, антиурядовий протест проти Орбана 5 травня, Петер Мадяр
В Угорщині відбувся протест проти партії Орбана
Україна, Угорщина
Єрмак обговорив із главою МЗС Угорщини розвиток двосторонньої співпраці
Орбан, Угорщина
Орбан про вступ Угорщини в ЄС у 2004-му і нинішній стан блоку: "Мамо, це не той кінь, якого я хотів"
Угорщина
У столиці Угорщини чоловік зарізав українця: підозрюваного затримали
На початок