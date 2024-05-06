Будапешт планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час триденного візиту до Угорщини лідера КНР Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.
Зазначається, що загалом у планах є підписання 18 угод, однак дві з них перебувають на стадії перемовин. За словами Сіятро, угоди будуть зосереджені на участі Угорщини в ініціативі "Один пояс, один шлях""Один пояс, один шлях" — ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, прийнята урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Наразі Китай залучив 138 країн та 30 міжнародних організацій до ініціативи Пояс і Шлях. До інфраструктурних проєктів належать порти, залізниці, автомобільні дороги, електростанції, авіація та телекомунікації., зокрема на розробці додаткових залізничних, автомобільних та енергетичних проєктів.
Також глава угорського МЗС заявив, що сторони планують розглянути можливість ядерної співпраці.
Сі Цзіньпін прибуде до Угорщини у середу 8 травня в межах європейського турне. До цього лідер КНР проведе низку офіційних зустрічей у Франції та Сербії. Це турне стане першим візитом Сі до Європейського Союзу за п'ять років.
Раніше агенство Reuters писало, що Китай запропонував Угорщині підтримку у питаннях безпеки, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом. Зазначалось, що КНР прагне активізувати співпрацю з Угорщиною на тлі опору розширенню НАТО з боку угорського уряду.