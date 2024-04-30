Telegram блокуванням українських чатботів, які належать до ГУР, СБУ та Мінцифри і які протидіють військовій агресії Росії, "вбив рештки своєї репутації".

Про це сказав в коментарі Суспільному керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

"Ця ситуація лежала на поверхні, дивно, що це сталось зараз. Це може пояснюватися і тим, що зараз на фронті динамічна ситуація. Для людей, які проживають на ТОТ ще один доказ, що Telegram ненадійна мережа… Питання хто їх адмініструє. У цій ситуації Telegram показує свою непрозорість", — відзначив Ігор Соловей.

Керівник Центру стратегічних комунікацій підкреслив, що представники платформи Telegram вийшли з коментарем, що нібито боти перезавантажили і відновили, а блокування було помилковим.

"Але офіційного коментаря не було, лише від неназваного представника. Є свідчення кіберфахівців, що сервери знаходять на території РФ, ця мережа щільно співпрацює з російськими спецслужбами", — додав Ігор Соловей.

Експерт інтернет-технологій Максим Саваневський стверджує, що заблокували чатботи спеціально, і що це підготовлена операція.

"Такі рішення не сприймаються спонтанно, заблокувати низку ресурсів, яким керує ГУР, це виважене рішення. Це вкотре підтверджує, що Дуров і його компанія — підконтрольні та взаємодіють із РФ. Не виключено, що це додаткова інформаційна атака", — сказав у коментарі Суспільному Максим Саваневський.

Він додав, що ця ситуація може вплинути на кількість звернень українців, які зрозуміють, що комунікувати через Telegram не є нормально.

"Я думаю, за два роки і в держави, і в користувачів була можливість перейти на інші методи комунікації, інформування", — каже експерт інтернет-технологій Максим Саваневський.

28 квітня керівництво платформи Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема було заблоковано "Головний бот розвідки". Наступного дня роботу ботів відновили. У Telegram заявили, що боти були тимчасово вимкнені помилково.