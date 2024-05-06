В Естонії розпочинаються масштабні військові навчання "Весінній шторм"

В Естонії сьогодні 6 травня розпочинаються військові навчання "Весінній шторм" за участі близько 14 тисяч учасників з 15 країн.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що навчання проходитимуть у західній частині країни та на островах.

Навчання будуть розділені на етапи: з 6 по 12 травня будуть фоормуватися підрозділи та відпрацьовуватися співробітництво, а з 13 по 17 травня відбудуться основні навчальні бої.

Як пише ERR, цього року до "Весіннього шторму" вперше залучатимуть місцеве населення в межах навчань з підвищеної обізнаності про небезпеку. Маневри також торкнуться учасників дорожнього руху.

Раніше, 2 травня, на півночі Швеції розпочалися навчання НАТО, в межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час переміщення з Норвегії через Швецію до Фінляндії.

26 квітня у Туреччині стартували міжнародні військові навчання EFES-2024, участь у яких беруть військовослужбовці з 49 країн.