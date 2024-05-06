Авіація Сил оборони ударила по 4 ЗРК окупантів РФ — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 травня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах окупантів РФ.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну — застосували 13 БпЛА типу “Shahed”. Сили протиповітряної оборони України знищили 12 цих ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 36 атак росіян, на Авдіївському — 31, на Новопавлівському — 27. Загалом військо РФ завдало 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснило 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.