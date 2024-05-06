НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ на війні в Україні втратила понад 475 тисяч військових — Генштаб
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗброяПодіїСвітВійнаЗброя і технології

РФ на війні в Україні втратила понад 475 тисяч військових — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Генштаб ЗСУ втрати ворога, РФ на війні в Україні втратила понад 475 тисяч військових
Російські військові. Getty Images

Станом на ранок 6 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 475 300 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1040 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7380 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 14213 (+34) од,
  • артилерійських систем — 12250 (+38) од,
  • РСЗВ — 1057 (+0) од,
  • засоби ППО — 791 (+1) од,
  • літаків — 349 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9683 (+47),
  • крилаті ракети — 2148 (+1),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16477 (+59) од,
  • спеціальна техніка — 2008 (+6).

Дані уточнюються.

Топ дня
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні
Генштаб: вночі РФ атакувала "шахедами", на фронті на Великдень відбулося 125 бойових зіткнень
Повітряні Сили: вночі знищили 12 з 13 "шахедів", ППО
Повітряні Сили: вночі знищили 12 з 13 "шахедів"
Удар по Харкову 5 травня
РФ атакувала енергооб'єкти Сумщини, у Харкові 15 поранених після російських авіаударів. 803 день війни. Онлайн Оновлюється
Вибухи в Сумах: РФ атакувала енергетичні об'єкти регіону
Вибухи в Сумах: РФ атакувала енергетичні об'єкти регіону
Українські військові біля Бахмута
На фронті протягом доби відбулося 103 бойових зіткнення — Генштаб

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Авіація Сил оборони ударила по 4 ЗРК окупантів РФ — Генштаб
Авіація Сил оборони ударила по 4 ЗРК окупантів РФ — Генштаб
Втрати російської армії
ЗСУ протягом доби ліквідували 860 російських військових — Генштаб
Зведення Генштабу 5 травня
На фронті протягом доби відбулось 95 бойових зіткнень — Генштаб
ЗСУ, Україна
Протягом доби на фронті відбулось 74 бойових зіткнення з російською армією — Генштаб
На початок