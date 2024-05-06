РФ на війні в Україні втратила понад 475 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 6 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 475 300 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1040 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7380 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14213 (+34) од,
- артилерійських систем — 12250 (+38) од,
- РСЗВ — 1057 (+0) од,
- засоби ППО — 791 (+1) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9683 (+47),
- крилаті ракети — 2148 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16477 (+59) од,
- спеціальна техніка — 2008 (+6).
Дані уточнюються.