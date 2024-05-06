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Повітряні Сили: вночі знищили 12 з 13 "шахедів"
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Повітряні Сили: вночі знищили 12 з 13 "шахедів"

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Повітряні Сили: вночі знищили 12 з 13 "шахедів", ППО
Робота ППО. Генеральнй штаб ЗСУ

У ніч проти 6 травня сили протиповітряної оборони в Сумській області знищили 12 із 13 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 6 травня російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків — Курська обл. — РФ).

"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", — йдеться у повідомленні.

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