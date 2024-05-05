НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Нью-Йорку поліція евакуювала людей із трьох синагог через загрозу вибухів
СШАІЗРАЇЛЬПОЛІЦІЯПодіїСвіт

У Нью-Йорку поліція евакуювала людей із трьох синагог через загрозу вибухів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Нью-Йоркська поліція
Поліція Нью-Йорка. Фото: AP/Eduardo Munoz Alvarez

Три синагоги у Нью-Йорку отримали неправдиві погрози про вибух, людей евакуювали.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на поліцейських.

Наразі незрозуміло, чи пов’язані ці погрози, ці випадки розслідують, повідомила поліція.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул заявила, що її офіс "активно відстежує" ситуацію спільно з правоохоронними органами. Вона зазначила, що влада не терпітиме людей, які сіють страх і антисемітизм.

За словами гендиректора Ради зі зв'язків із єврейськими громадами Нью-Йорка Марка Трейгера, погрози надійшли перед Днем пам'яті жертв Голокосту.

"Це небезпечна ескалація того, що ми вже спостерігаємо в решті країни", — додав він.

Як пише видання, ситуація у секторі Гази спричинила майже безперервні протести у США, деякі з яких переросли у насильство.

Дані поліції Нью-Йорка показують, що антисемітські злочини на ґрунті ненависті  зросли на 45% у 2024 році.

Топ дня
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн Важливо
Українські пожежники
Сили оборони збили російський літак, обстріл Харкова та Донеччини. 802 день війни. Онлайн
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Зеленський
МВС РФ оголосило Зеленського у розшук. В ОПУ порадили російським силовикам пошукати "здоровий глузд" ЗМІ
Журналіст, полон
У російському полоні перебувають 32 працівники українських медіа — Мінкульт

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Джейк Салліван
Салліван: військова допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ
Міністр ВПС США Френк Кендалл
Голова ВПС США здійснив політ на винищувачі під управлінням штучного інтелекту
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
РФ втратила в Україні 465 тисяч військових і протягом 2 місяців рівень втрат зросте — британська розвідка
MQ-9 Reaper
Україна просить у США дрони MQ-9 Reaper, але у Вашингтоні вагаються — Politico
На початок