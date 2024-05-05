У Нью-Йорку поліція евакуювала людей із трьох синагог через загрозу вибухів

Три синагоги у Нью-Йорку отримали неправдиві погрози про вибух, людей евакуювали.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на поліцейських.

Наразі незрозуміло, чи пов’язані ці погрози, ці випадки розслідують, повідомила поліція.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул заявила, що її офіс "активно відстежує" ситуацію спільно з правоохоронними органами. Вона зазначила, що влада не терпітиме людей, які сіють страх і антисемітизм.

За словами гендиректора Ради зі зв'язків із єврейськими громадами Нью-Йорка Марка Трейгера, погрози надійшли перед Днем пам'яті жертв Голокосту.

"Це небезпечна ескалація того, що ми вже спостерігаємо в решті країни", — додав він.

Як пише видання, ситуація у секторі Гази спричинила майже безперервні протести у США, деякі з яких переросли у насильство.

Дані поліції Нью-Йорка показують, що антисемітські злочини на ґрунті ненависті зросли на 45% у 2024 році.