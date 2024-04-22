Росія спеціально затримує процес обмінів полоненими задля створення напруги в українському суспільстві.

Про це в інтерв’ю BBC заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов.

Він визнав, що останнім часом процес обміну полоненим уповільнився.

"Авжеж уповільнився. Росія використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги. І буде використовувати далі. Разом з тим уповільнився, але не зупинився. І ми все одно різними шляхами пробиваємо і намагаємося. І здобуваємо результати. І в цьому питанні так само. Але це важко, і Росія буде використовувати цей фактор впливу на наш соціум", — сказав очільник ГУР.

Буданов заперечив те, що причиною уповільнення процесу обмінів стало повернення з Туреччини командирів полку "Азов".

"Після того, як їх повернули, був певний проміжок часу, але після цього обміни поновились. Тобто це точно вже не може вважатися причиною. Взимку пройшло по факту чотири обміни. Досить масштабні, більш як сто в кожному", — сказав він..

Раніше Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.