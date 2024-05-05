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ЗСУ протягом доби ліквідували 860 російських військових — Генштаб
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ЗСУ протягом доби ліквідували 860 російських військових — Генштаб

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Втрати російської армії
Російський військовий на репетиції параду 9 травня у Москві, 2 травня 2024 року. AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Протягом доби 4 травня та у ніч на 5 травня Сили оборони України на передовій ліквідували 860 російських військових. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 474260 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 7375 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 14179 (+18) од,
  • артилерійських систем – 12212 (+21) од,
  • РСЗВ – 1057 (+1) од,
  • засоби ППО — 790 (+2) од,
  • літаків – 349 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),
  • крилаті ракети — 2147 (+1),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од,
  • спеціальна техніка — 2002 (+4).

Напередодні, 4 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові збили російський штурмовик Су-35 на Донеччині.

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