ЗСУ протягом доби ліквідували 860 російських військових — Генштаб

Протягом доби 4 травня та у ніч на 5 травня Сили оборони України на передовій ліквідували 860 російських військових. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 474260 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 7375 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 14179 (+18) од,
- артилерійських систем – 12212 (+21) од,
- РСЗВ – 1057 (+1) од,
- засоби ППО — 790 (+2) од,
- літаків – 349 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),
- крилаті ракети — 2147 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од,
- спеціальна техніка — 2002 (+4).
Напередодні, 4 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові збили російський штурмовик Су-35 на Донеччині.
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