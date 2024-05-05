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В Індії консулка Афганістану пішла у відставку після повідомлення про її причетність до контрабанди золота
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В Індії консулка Афганістану пішла у відставку після повідомлення про її причетність до контрабанди золота

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Афганська дипломатка
Колишня генеральна консулка Афганістану в Мумбаї Закія Вардак. Х/Zakia Wardak

Афганська дипломатка в Індії Закія Вардак у суботу, 4 травня, подала у відставку після появи повідомлень про її затримання через контрабанду золота.

Про це повідомляє DW.

У заяві, опублікованій на X, Закія Вардак заявила, що вона єдина жінка на дипломатичній службі Афганістану і що вона "зіткнулася з хвилями організованих атак, спрямованих на її знищення".

Водночас минулого тижня індійські ЗМІ повідомили, що вона була ненадовго затримана в аеропорту міста за звинуваченням у контрабанді 25 злитків золота вагою кожен по кілограму.

За повідомленнями індійських ЗМІ, її не було заарештовано через дипломатичний імунітет.

У своїй заяві Вардак не згадала про своє затримання чи звинувачення у контрабанді золота.

"Я глибоко шкодую, що, будучи єдиною жінкою в дипломатичному апараті Афганістану, замість конструктивної підтримки, спрямованої на збереження цієї посади, я зіткнулася із хвилями організованих атак, спрямованих на моє знищення", — заявила вона.

Вона додала, що нападки серйозно вплинули на здатність ефективно працювати та продемонстрували проблеми, з якими стикаються жінки в афганському суспільстві.

Таліби захопили владу в серпні 2021 року після виведення міжнародних військ під проводом США з Афганістану. Відтоді керівництво Талібану нав’язало жорстку інтерпретацію ісламу, обмеживши доступ жінок до освіти та громадських місць, а також їхнє право подорожувати як всередині Афганістану, так і за кордоном.

Що відомо про прихід Талібану до влади в Афганістані

15 серпня 2021 року бойовики Талібану почали наступ на Кабул. Того ж дня в країні оголосили про мирну передачу влади талібам. 31 серпня США остаточно вивели свої війська з Афганістану, таким чином завершивши 20-літню місію. Після відльоту останніх військових літаків контроль над аеропортом Кабула встановили екстремісти з руху Талібан.

Талібан обіцяв не утискати права жінок, але після приходу до влади заборонив жінкам з'являтися у телевізійних драмах. Також жінкам-журналісткам і ведучим наказали бути в кадрі з покритою головою. Раніше Талібан наказав дівчатам і молодим жінкам залишатися вдома замість того, щоб ходити до школи.

Мер Кабула наказав жінкам-муніципальним службовцям залишатися вдома, якщо їхню роботу може виконувати чоловік. Таліби стверджують, що їхні обмеження щодо роботи жінок і навчання дівчат є "тимчасовими", а запровадили їх "задля безпеки" дівчат і жінок.

Крім того, колишній керівник релігійної поліції Талібану Мулла Нуруддін Турабі заявив, що таліби планують відновити екстремальні покарання, такі як страти та ампутації.

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