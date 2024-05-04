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Протягом доби на фронті відбулось 74 бойових зіткнення з російською армією — Генштаб
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Протягом доби на фронті відбулось 74 бойових зіткнення з російською армією — Генштаб

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ЗСУ, Україна
Український військовослужбовець сидить на гаубиці, Донецька область, Україна, 11 березня 2024 року. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 травня.

"Загалом, противник завдав 5 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Миропільське, Велика Писарівка, Лісне, Ромашкове Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 8 атак у районах населених пунктів Піщани, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Новосадові та Іванівці Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терні, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Роздолівка, південніше Іванівського Донецької області, де окупанти намагались покращити тактовне положення. Крім цього, противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Спірне та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 18 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де армія РФ за підтримки авіації намагалась витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Тарасівка та Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські підрозділи в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де вони за підтримки авіації, 10 разів намагались прорвати оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Костянтинівка, Парасковіївка, Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 5 разів атакував позиції ЗСУ у районі південнішої від Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Оріхів та Преображенка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Білогір'я, Роботине, Лобкове Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, армія РФ здійснила 9 марних атак на позиції ЗСУ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Львів, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження за 1 пунктом управління, 1 районом зосередження особового складу, 1 радіолокаційної станції та ще 1 важливому об'єкту армії РФ.

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