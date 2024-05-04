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МВС РФ оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Павлюка
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МВС РФ оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Павлюка

ЗМІ
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Росія, Україна
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк. УНІАН

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости", а також інформаційне агентство РФ "ТАСС", посилаючись на базу розшуку російського МВС.

Зазначається, що Павлюка в Росії розшукують за статтею Кримінального кодексу РФ, проте, за якою саме — не уточнюється.

Напередодні російське МВС також оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

25 квітня Слідчий комітет Росії висунув звинувачення низці українських політиків. Йдеться про Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна та Юрія Стеця. Їх звинуватили у тому, що обіймаючи високі посади у верхівці влади України та входячи до складу РНБО, вони підтримали початок Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

У коментарі Суспільному ексміністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що такі рішення російської влади ніяк не впливають на нього особисто, а тим паче на дії України.

"Хай вони роблять свою роботу, а ми будемо й надалі робити свою", — додав Клімкін.

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