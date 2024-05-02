Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 травня, провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача, на якій, зокрема, було обговорено питання готовності оборонних рубежів, надходження зброї від партнерів України, а також власне виробництво дронів та засобів РЕБ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець", — розповів Зеленський.

Президент зазначив, що зі свого боку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Зеленський додав, що було обговорено темпи та потреби при комплектуванні нових бригад української армії.

Також президент заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів України у межах оприлюднених пакетів допомоги.

"Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін сьогодні відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також для прикриття важливих об'єктів.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.