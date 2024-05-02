НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Оборонні рубежі та власне виробництво зброї: Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача
ЗеленськийУКРАЇНАЗСУЗброяВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітика

Оборонні рубежі та власне виробництво зброї: Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 травня, провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача, на якій, зокрема, було обговорено питання готовності оборонних рубежів, надходження зброї від партнерів України, а також власне виробництво дронів та засобів РЕБ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець", — розповів Зеленський.

Президент зазначив, що зі свого боку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Зеленський додав, що було обговорено темпи та потреби при комплектуванні нових бригад української армії.

Також президент заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів України у межах оприлюднених пакетів допомоги.

"Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін сьогодні відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також для прикриття важливих об'єктів.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Топ дня
Володимир Зеленський
"Перший реальний шанс розпочати відновлення миру": Зеленський прокоментував підготовку до Глобального саміту миру
Зруйнований будинок в селищі Очеретине
"Бійці, які були на позиціях, не тікали" — у 115-тій бригаді відповіли на звинувачення щодо прориву РФ в Очеретиному
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Залужний
Шольц і Макрон влаштують "таємну вечерю" напередодні візиту Сі Цзіньпіна — Politico
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Зеленський, Саміт миру, Швейцарія 15-16 червня
Зеленський підтвердив дати Швейцарського саміту миру
Вітюк, СБУ
Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ
Зеленський
Правозахисники закликали Зеленського ветувати закон, який зобов’язує повідомляти про "зв’язки" з людьми на ТОТ
Норвезький стяг
Норвегія збільшує допомогу Україні на $600 млн
На початок