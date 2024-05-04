Єрмак обговорив із главою МЗС Угорщини розвиток двосторонньої співпраці

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив телефоном із міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Зокрема сторони обговорили українсько-угорські відносини.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Зазначається, що сторони обговорили ключові питання українсько-угорських відносин, а також запланували подальші кроки для розвитку співпраці.
Єрмак і Сіярто наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв’язання двосторонніх питань. Співрозмовники зазначили, що комунікація відбувається за планом.
У березні цього року угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що на відміну від деяких держав, які роблять це приховано, Угорщина готова відкрито обговорювати з РФ співпрацю у секторах економіки, проти яких Євросоюз не запроваджував санкцій.