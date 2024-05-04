НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Єрмак обговорив із главою МЗС Угорщини розвиток двосторонньої співпраці
Андрій ЄрмакОПУУКРАЇНАУгорщинаВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвіт

Єрмак обговорив із главою МЗС Угорщини розвиток двосторонньої співпраці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Україна, Угорщина
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. ОПУ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив телефоном із міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Зокрема сторони обговорили українсько-угорські відносини.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Зазначається, що сторони обговорили ключові питання українсько-угорських відносин, а також запланували подальші кроки для розвитку співпраці.

Єрмак і Сіярто наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв’язання двосторонніх питань. Співрозмовники зазначили, що комунікація відбувається за планом.

У березні цього року угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що на відміну від деяких держав, які роблять це приховано, Угорщина готова відкрито обговорювати з РФ співпрацю у секторах економіки, проти яких Євросоюз не запроваджував санкцій.

Топ дня
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн Важливо
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Зеленський
МВС РФ оголосило Зеленського у розшук. В ОПУ порадили російським силовикам пошукати "здоровий глузд" ЗМІ
Журналіст, полон
У російському полоні перебувають 32 працівники українських медіа — Мінкульт
НМТ-2024
Директорка УЦОЯО розповіла, як проходитиме НМТ-2024 Ексклюзивно

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди
Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди
Рейтинг Time100
Навальна, Туск, Мелоні, Єрмак: Time назвав найвпливовіших людей року
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив двох заступників Єрмака
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
На початок