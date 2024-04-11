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Зеленський вперше зустрівся з новим президентом Угорщини
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Зеленський вперше зустрівся з новим президентом Угорщини

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Зеленський та Шуйок
Президент України Володимир Зеленський та президент Угорщини Тамаш Шуйок під час зустрічі на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі, 11 квітня 2024 року. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі провів першу зустріч з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

"Обговорили підготовку Глобального саміту миру. Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою", — написав Зеленський за підсумками зустрічі.

Як повідомляють в Офісі президента, лідери позитивно відзначили діалог між урядами України та Угорщини, зокрема щодо транзиту товарів через спільний кордон.

Шуйок обійняв посаду президента Угорщини 26 лютого 2024 року. Раніше він був головою Конституційного суду країни.

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