3 травня — 800 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У 115-тій бригаді відповіли на звинувачення щодо прориву РФ в Очеретиному на Донеччині.
- На Донеччині росіяни вдарили з "Градів" по селу Мемрик, через що двоє людей загинули, ще двоє постраждали.
- У НАТО висловили занепокоєння через російські диверсії, саботаж, акти насильства та інші дії на території країн-членів Альянсу.
Президент призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА
Відповідний указ був опублікований на порталі Офісу президента.
Сергій Тюрін був першим заступником ексголови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія з грудня 2020 року. Після звільнення Гамалія у березні 2023 року виконував обов'язки очільника Хмельницької ОВА.
Кулеба обговорив з Кемероном подальше використання заморожених російських активів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Великої Британії Девіда Кемерона в Києві.
Міністри обговорили питання прискорення військової допомоги Україні, зокрема, систем ППО. Крім того, вони обмінялися думками щодо спільної підготовки до майбутніх міжнародних заходів. Сторони також обговорили наступні кроки, які дозволять використати заморожені російські активи на користь України.
685 церков перейшли до ПЦУ після початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє моніторинговий сервіс Опендатабот.
8 097 церков, пов'язаних з країною-агресоркою, досі діють на території України за даними Єдиного держреєстру. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині – 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області – по 526 церков на кожну. Від початку великої війни їх кількість зменшилася всього на 685 громад.
Найбільше церков перейшло до ПЦУ у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях.
Попри таку велику кількість чинних проросійських церков лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні.
Павлюк: "Закінчення війни відбудеться завдяки технологічній перевазі і реальній ізоляції Росії"
Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю виданню The Times.
Зокрема, Павлюк описав, як посилення санкцій проти Російської Федерації може перешкодити Москві зберегти свої запаси ракет великої дальності, які вона так регулярно використовує для нанесення ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі України, і зазначив, що тільки ще більша міжнародна ізоляція Кремля може зупинити бойові дії.
"Виснаження сил на полі бою саме по собі не покладе край війні, — сказав він. — Закінчення війни відбудеться завдяки технологічній перевазі і реальній ізоляції Росії. Зараз занадто багато країн сидять склавши руки і чекають, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не торкнеться".
Командувач Сухопутних військ ЗСУ підтвердив, що у РФ є план захоплення Харкова і Сум
Про це в інтерв'ю The Times сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк.
"Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні", — сказав він.
"Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву, і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби вона прийшла вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців", — додав Павлюк.
Павлюк: "Цілі росіян цього року — повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо вони досягнуть там успіху, Запорізької"
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times.
"Головною метою Росії залишається знищення України як нації, — сказав Павлюк. — Але оскільки ми не давали їм такої можливості з 2022 року, ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, — це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо вони досягнуть там успіху, Запорізької області".
Також Павлюк визнав серйозні наслідки, які зимова відстрочка військової допомоги США Україні мала на нестачу боєприпасів для українських солдатів. Зокрема, у питанні захисту Часового Яру на Донеччині.
"Ми робимо все, що в наших силах, щоб перешкодити російському плану з захоплення Часового Яру до 9 травня, — сказав Павлюк. — Але у росіян там співвідношення артилерійської переваги десять до одного і повна перевага в повітрі".
У Житомирі заборонили нічний продаж алкоголю
На території Житомирської громади у вечірній та нічний період доби заборонили продаж слабоалкогольних та алкогольних напоїв. Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому 3 травня.
За словами керівниці департаменту економічного розвитку Вікторії Сичової, відповідно до цього рішення алкогольні, слабоалкогольні напої та вина не продаватимуть в усіх торговельних точках міста з 22:00 до 08:00. Заборона поширюється на період дії правового режиму воєнного стану.
У Норвегії продовжують викривати російських шпигунів, які активізувалися після вторгнення РФ в Україну
Про це заявив керівник норвезької Служби безпеки (Politiets sikkerhetstjeneste (PST)) Торгілс Лутро.
Ми бачимо, що частково метою Росії може бути підготовка диверсійної акції, каже Лутро. PST повідомляє, що вони виявили ще більше агентів, але не кажуть, скільки саме. Крім власної вигоди, глава PST вважає, що Росія хоче нашкодити репутації Норвегії в очах союзників.
"Очевидно, що одна з цілей Росії — виставити нас в поганому світлі. Вони спробують показати, що ми самі не контролюємо ситуацію або що ми не можемо допомогти нашим союзникам в експорті в можливих майбутніх ситуаціях", — заявив голова Служби.
За його словами, російська розвідувальна діяльність на норвезькій землі активізувалася після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року: "Після вторгнення в Україну у 2022 році у Західній Норвегії у нас були серйозні підозри щодо ворожої та небажаної розвідувальної діяльності Росії, але ми також виявили її".
Російські розвідники працюють проти різних цілей, включаючи критично важливу і вразливу інфраструктуру і військові об'єкти. Вони також мають чітку мету розкрити норвезькі процедури готовності до надзвичайних ситуацій, каже Лутро.
У Міністерстві оборони показали, як проходить будівництво оборонних фортифікацій
Відповідне відео Міністерство оборони України опублікувало у соцмережах.
"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", — зазначили в МОУ.
У Мінреінтеграції пояснили, як зменшити вплив негативних новин на психічне здоров’я
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало поради щодо зменшення впливу негативних новин.
"Поради щодо цього підготували у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої Оленою Зеленською", — пишеться в повідомленні міністерства.
Ось декілька з них:
- Не навантажуйте мозок інформацією з самого ранку, дайте собі час прокинутись.
- Протягом дня контролюйте кількість часу, проведеного із телефоном.
- Встановіть ліміт на новинні сайти й соцмережі, відключіть усі непотрібні сповіщення. При оновленні сторінки тієї чи іншої соцмережі щоразу запитуйте себе: що саме ви робите та чи є у вас інша справа?
- Не читайте коментарі – вони можуть впливати на психічне самопочуття. До прикладу, розсмішити, роздратувати чи засмутити.
- Зосередьтеся на позитивних новинах. І з часом алгоритми соцмереж видаватимуть вам їх усе більше.
Україна залучала аварійну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччини — "Укренерго"
"Минулої доби споживання електроенергії зросло на 2,5 % проти попередньої доби. Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, у вечірні пікові години залучалась аварійна допомога з Румунії, Польщі та Словаччини – сумарним обсягом близько 0,25% від добового споживання електроенергії", — йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".
Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.
Зранку армія РФ обстріляла Курахове — є загиблі та поранені
Вранці 3 травня, о 6:30, російські військові обстріляли Курахове уламково–фугасними боєприпасами. Внаслідок цього двоє жителів загинули, ще двоє поранені.
Про це Суспільне Донбас повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.
Як уточнив Суспільне Донбас очільник громади, загинули дві жительки міста, одна з яких була у квартирі, а інша — проходила вулицею.
"Поранених доставили у лікарню міста Курахове. Чоловік на момент обстрілу перебував у своїй квартирі, а жінка була на вулиці. Їхній стан середньої тяжкості. Комунальники приступили до ліквідації наслідків обстрілу, також працюють бригади РЕМ по відновленню електропостачання", — розказав Падун.
За його словами, пошкоджені багато багатоквартирних будинків у різних частинах міста, інформація ще уточнюється.
Начальник МВА додав, що увечері 2 травня відбувся обстріл Курахового, а саме південних околиць міста — пошкоджені електричні мережі, частина міста знеструмлена.
В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених внаслідок війни — ОГПУ
Станом на ранок 3 травня 2024 року щонайменше 1865 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. 2 травня загинула 12-річна дівчинка і поранення дістали вісім дітей.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, на ранок 3 травня 546 дітей загинули та 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"2 травня внаслідок обстрілу с. Мемрик Донецької області загинула 12-річна дівчинка. 2 травня через обстріл військами РФ м. Дергачі Харківської області отримали поранення восьмеро дітей — семеро хлопчиків і одна дівчинка — віком від 8 до 15 років", — йдеться у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 530, Харківській — 356, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 136, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 104.
"Діти війни" — платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.
Путін, можливо, прагне зменшити владу Шойгу та покарати його за невдачі на фронті — ISW
Президент РФ Володимир Путін, можливо, прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, щоб покарати його за недосягнення військових цілей Кремля.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
В ISW зазначили, що Путін 2 травня зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним і це може свідчити про ймовірне бажання президента РФ послабити позиції Шойгу.
Дюмін, зокрема, поінформував Путіна про внесок Тульської області в повномасштабне вторгнення Росії в Україну в президентській резиденції в Ново-Огарьово Московської області.
Губернатор зосередився на трьох темах: підтримка і забезпечення житлом учасників бойових дій в Україні, вдосконалення російської оборонно-промислової бази і поліпшення медичної системи в Тульській області.
Він запевнив Путіна у прихильності виробництву зброї та підтримці ОПК Росії, зокрема в будівництві нових підприємств. Дюмін також розповів, що Тульська область відкрила один із перших центрів підготовки операторів безпілотників у співпраці з Міноборони РФ.
Аналітики зазначають, що звіт Дюміна виглядав, як спроба завоювати прихильність Путіна після того, як він втратив її під час заколоту ватажка "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року. Дюмін протягом 2022 і 2023 років неодноразово ставав на бік власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, намагаючись сприяти звільненням в Міноборони РФ.
"Ймовірно, Путін навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня та перед інавгурацією президента 7 травня, можливо, щоб покарати очолюване Шойгу Міноборони за невиконання військових цілей Кремля", — йдеться у звіті.
Зустріч Путіна і Дюміна викликала значну кількість дискусій у російському інформаційному просторі: численні блогери та політичні коментатори зазначали, що зустріч відбулася в період між арештом Іванова та очікуваними перестановками в уряді після інавгурації.
Російські інсайдерські джерела припускали, що Кремль може призначити Дюміна на нову роль, пов'язану з російським ОПК.
В ISW зазначили, що Шойгу мав особливо близькі стосунки зі своїм заступником, і що арешт Іванова разом із раптовим поверненням на передній план Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою Шойгу. Одне з російських джерел, однак, оцінило, що відставка Шойгу у 2024 році малоймовірна.
Зустріч Путіна і Дюміна також свідчить про те, що Путін, ймовірно, є відповідальною особою, яка приймала рішення про арешт Іванова.
ISW регулярно помічає, що Путін регулярно змінює чиновників і військових командирів, які користуються його прихильністю, сподіваючись стимулювати різні фракції до досягнення його цілей.
Росіяни атакували три громади в прикордонні Чернігівщини
За добу 2 травня російські війська обстріляли п'ять сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській і Сновській. Вогонь вели з гранатометів, мінометів, ракетами з літака та FPV-дронів. Пролунало 54 вибухи.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська
- у напрямку села Ясна Поляна — два приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм та 11 приходів, ймовірно з АГС;
- у напрямку села Красний Хутір — три приходи, ймовірно некеровані ракети, запущені з літака.
Семенівська
- у напрямку села Леонівка — чотири приходи з FPV-дронів та 19 приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм;
Внаслідок обстрілу сталася пожежа двох нежитлових будівель у селі.
- у напрямку села Блешня — 10 приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
Сновська
У напрямку села Хрінівка — п'ять приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
Зеленський зустрівся з Кемероном
Президент України Володимир Зеленський 2 травня в Києві зустрівся із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном.
Президент подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.
"Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент", – сказав він.
Зеленський поінформував Кемерона про ситуацію на фронті й наголосив на важливості, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.
Особливу увагу лідери приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту Групи семи в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.
Війська Росії обстріляли п'ять громад Сумщини
Вночі та зранку 3 травня російська армія здійснила 8 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 43 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади.
Про це повідомили у військовій адміністрації.
По Миропільській громаді зафіксована атака FPV-дронів, було три вибухи.
З артилерії війська РФ. обстріляли Хотінську громаду (3 вибухи) та Есманьську (7 вибухів).
6 мін скинули російські військові на територію Краснопільської громади та здійснили удар FPV-дроном – один 1 вибух.
По Середино-Будській громаді війська РФ вдарили зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (14 вибухів).
На Донеччині двоє людей загинули та четверо поранені від обстрілів
Протягом 2 травня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинули двоє жительок у Мемрику. Ще четверо людей в області отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його даними, поранення отримали:
- одна людина у Великій Новосілці,
- двоє жителів у Мемрику,
- одна людина у Красногорівці.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1947 загинули,
- 4862 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
За добу армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Херсонщини
Упродовж минулої доби російські військові обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, під ударами були Кізомис, Станіслав, Велетенське, Садове, Придніпровське, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Ольгівка, Осокорівка та Херсон.
Військові РФ поцілили у житлові квартали. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків, навчальні заклади, об’єкт комунальної інфраструктури, магазин, гаражні та складські приміщення, господарські споруди, автотранспорт, припортова інфраструктура та газогін. Поранена одна людина.
Минулої доби армія РФ 349 разів обстріляла вісім населених пунктів на Запоріжжі
Протягом минулої доби, 2 травня, російські військові завдали 349 ударів по території восьми населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів загиблих та травмованих немає.
Про це сьогодні, 3 травня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Армія РФ 349 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі:
- авіаційними бомбами обстріляла Новоандріївку;
- 11 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малу Токмачку та Роботине;
- 144 БпЛА атаки здійснила по Комишувасі, Гуляйполю, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці;
- 193 артилерійських удари завдала по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці, Роботиному, Малинівці, Левадному та іншим прифронтовим населеним пунктам.
"Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини
Увечері 2 травня російська армія атакувала Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
По Криворіжжю завдали ракетного удару. Виникла пожежа, її загасили.
Ввечері солдати РФ також поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Потім з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Вранці знову атакували Нікополь та Марганецьку громаду дронами. Загиблих та поранених немає.
Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Станом на ранок 1 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 414 680 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 920 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6610 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12582 (+30) од,
- артилерійських систем – 10106 (+36) од,
- РСЗВ – 1000 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 691 (+1) од,
- літаків – 345 (+3) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7794 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13206 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 1611 (+10).
Дані уточнюються.
На фронті відбулося 134 боєзіткнення
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку росіяни 15 разів атакували позиції українських військ в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де війська РФ 16 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.
На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, росіяни здійснили 8 безуспішних атак на позиції ЗСУ.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу військ РФ.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу росіян.
Війська РФ завдали по Україні 3 ракетних та 70 авіаційних ударів
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росіяни також здійснили 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області; Кліщіївка, Дружба, Торецьк, Спірне, Воздвиженка, Новоолександрівка, Олександропіль, Євгенівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Карлівка, Костянтинівка, Водяне, Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки та Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Скібіцький: у травні Росія задіє "тришаровий" план дестабілізації України
Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist розповів про російський "тришаровий" план дестабілізації України. Він поєднує у собі перевагу на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні та ізоляцію на міжнародній арені. Про це він сказав у інтерв'ю The Economist.
За його словами, перший, і головний, фактор — військовий. Попри затримку допомоги від США, сама зброя надходитиме на українські позиції тижнями. Навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб, якими майже щодня Росія атакує Україну, каже Скібіцький.
Другим фактором є дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність президента Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція чітко дозволяє його продовження на невизначений термін у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.
Третім фактором, за словами Скібіцького, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.
МЗС Британії: Україна може британською зброєю атакувати Росію
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території. Про це пише агенство Reuters.
"Ми даватимемо три мільярди фунтів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вже вичерпали все, що могли, у сенсі техніки та зброї", — каже Кемерон.
Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях всередині Росії, і що Київ вирішує, чи робити це.
"Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається", — сказав Кемерон.
Байден відсуває Україну на другий план у своєму виборчому порядку денному — ЗМІ
Співробітники адміністрації президента США Джо Байдена мають намір приділяти менше часу в своїх виступах Україні за пів року до листопадових президентських виборів, а орієнтуватися в першу чергу на економічні проблеми країни. Про це повідомила газета Politico з посиланням на джерела.
Як кажуть джерела, це рішення ухвалили після підписання Байденом законопроєкт раніше затверджений Конгресом пакет законів про надання допомоги Україні. Як зазначає видання, в наступні місяці тема України в виступах як співробітників адміністрації США, так і членів виборчого штабу Байдена відійде на другий план. Вони рідше звертатимуть на неї увагу громадськості. Натомість хочуть привернути увагу до економічних проблем в США.
"Тепер, коли Конгрес прийняв додаткові асигнування, це питання, природно, стало менш актуальним", — підкреслив співрозмовник Politico.
Фіцо: нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виключив відправку словацьких військових в Україну. Про це він заявив під час години запитань у парламенті 2 травня.
"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має жодного відношення до війни в Україні. Я надсилаю чітке повідомлення всій Словаччині, що хто б у нас нічого не вимагав, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – заявив він.
Стосовно заяви президента Франції Фіцо зазначив, що це має бути двостороння справа і таке рішення ухвалює сам країна. За його словами, таке оголошення є кроком до третьої світової війни.