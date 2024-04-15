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Данія надасть близько $43 млн на розвиток бізнесу в Україні — Мінекономіки
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Данія надасть близько $43 млн на розвиток бізнесу в Україні — Мінекономіки

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Влада Данії виділяє додаткові 300 мільйонів крон (приблизно 43 млн доларів США) для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України за результатами Другого інвестиційного форуму з відбудови України.

За словами очільниці українського економічного відомства Юлії Свириденко, завдяки дансько-українському фонду Україна отримує необхідну військову та гуманітарну допомогу, а бізнес — широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестують і торгують з українськими партнерами.

"Це важливий внесок у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор. І данський бізнес вже робить його. Понад 100 компаній здійснюють комерційну діяльність з Україною. Підтримуючи нашу економіку і наших людей, які героїчно захищають свій дім й працюють заради перемоги", — сказала міністерка економіки.

Зі свого боку данські урядовці наголосили, що й далі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу. Тож було вирішено розширити можливості дансько-українського фонду, щоб данські компанії активніше інвестували в Україну і були захищені від потенційних ризиків.

"Боротьба України за свободу – це наша боротьба. З додатковими коштами в дансько-українському фонді ми ще раз підкреслюємо, що Данія підтримує невтомну боротьбу України за свободу. Я пишаюся, що данський бізнес такий прихильний до України. І компанії, які експортують в Україну, і компанії, які інвестують в країну, і фонди, які різними способами підтримують роботу з відбудови української землі. Це все дуже важливі кроки. Адже всі злочини Путіна вимагають однієї відповіді: щоб ми були ще більше разом з Україною", – заявив міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу.

Своєю чергою данський міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен підкреслив, що з огляду на катастрофічні наслідки для української економіки через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, вкрай важливо зробити інвестування в бізнес максимально привабливим.

"Бо чим сильнішою є економіка України, тим більше шансів виграти війну та швидше відновити мир. Тому зараз уряд виділяє додаткові кошти на підтримку бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити свій внесок у відбудову України", — додав він.

Уряд Данії заснував дансько-український фонд у березні 2023 року. Інституція координує зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах.

Зокрема вже створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим виділеним траншем на суму $144 млн, що націлена на реконструкцію критичної інфраструктури України. Співпраця зосереджена на напрямах, де Данія має переваги, таких як зелена трансформація економіки, централізоване тепло- та водопостачання, суднобудування, розвиток портової інфраструктури, транспорт та логістика, інфраструктура, ефективне урядування та підтримка малого і середнього бізнесу. Передбачалося, що Данський експортно-інвестиційний фонд фінансуватиме проєкти із залученням до 50% українського компонента. При цьому, головною умовою фінансування є те, що економічний інтерес данської сторони має перевищувати 30% вартості контракту.

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