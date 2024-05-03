Ураховуючи нещодавні обстріли Росії проти енергетичної інфраструктури, Національний банк України закладає в прогноз дефіцит електроенергії у середньому на рівні близько 5% у 2024–2025 роках.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень 2024 року.

Якщо не буде нових значних руйнувань, за оцінками НБУ, дефіцит електроенергії становитиме 5–7% у середньому протягом ІІ–IV кварталів 2024 року. Це навіть з урахуванням імпорту та частковим відновленням та встановленням нових генерувальних потужностей. Такий показник означатиме обмеження споживання як для домогосподарств, так і для промисловості.

Через нерівномірність споживання упродовж доби у пікові години дефіцит може сягати 25–30% та бути вищим в енергодефіцитних регіонах. Дефіцит зберігатиметься й у 2025 році (у середньому 7% у І кварталі та по 3% до кінця року).

"Наприкінці І кварталу реалізувався ризик нових руйнувань енергетичної та портової інфраструктури через атаки Росії. (...) Ризики подальших обстрілів енергетичної, видобувної та портової інфраструктури погіршують перспективи цих галузей, а також відновлення промисловості", — ідеться у звіті.

Останні масовані обстріли України по енергетиці

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Цього ж дня сильно пошкодили Харківську ТЕЦ-5.

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області. Згодом у "Центренерго" заявили, що цього дня внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

27 квітня, росіяни обстріляли енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК тоді поінформували, що армія РФ завдала масованих ударів по чотирьох теплоелектростанціях України.