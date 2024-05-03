НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Дефіцит електроенергії в Україні збережеться у 2024-2025 роках — звіт НБУ
ЕНЕРГЕТИКАНБУОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуЕлектроенергіяЕнергосистемаВійнаЕкономіка

Дефіцит електроенергії в Україні збережеться у 2024-2025 роках — звіт НБУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Енергетика України після обстрілів Харківська ТЕЦ-5
Відновлювальні роботи на Харківській ТЕЦ-5 в Харківській області, 12 квітня 2024 року. Марієнко Андрій / УНІАН

Ураховуючи нещодавні обстріли Росії проти енергетичної інфраструктури, Національний банк України закладає в прогноз дефіцит електроенергії у середньому на рівні близько 5% у 2024–2025 роках.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень 2024 року.

Якщо не буде нових значних руйнувань, за оцінками НБУ, дефіцит електроенергії становитиме 5–7% у середньому протягом ІІ–IV кварталів 2024 року. Це навіть з урахуванням імпорту та частковим відновленням та встановленням нових генерувальних потужностей. Такий показник означатиме обмеження споживання як для домогосподарств, так і для промисловості.

Через нерівномірність споживання упродовж доби у пікові години дефіцит може сягати 25–30% та бути вищим в енергодефіцитних регіонах. Дефіцит зберігатиметься й у 2025 році (у середньому 7% у І кварталі та по 3% до кінця року).

"Наприкінці І кварталу реалізувався ризик нових руйнувань енергетичної та портової інфраструктури через атаки Росії. (...) Ризики подальших обстрілів енергетичної, видобувної та портової інфраструктури погіршують перспективи цих галузей, а також відновлення промисловості", — ідеться у звіті.

Останні масовані обстріли України по енергетиці

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Цього ж дня сильно пошкодили Харківську ТЕЦ-5.

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області. Згодом у "Центренерго" заявили, що цього дня внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

27 квітня, росіяни обстріляли енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК тоді поінформували, що армія РФ завдала масованих ударів по чотирьох теплоелектростанціях України.

Топ дня
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Журналіст
Україна піднялася в рейтингу свободи преси – "Репортери без кордонів"
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати Важливо
Протест проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі
Протести в Грузії: як законопроєкт про "іноагентів" може зашкодити євроінтеграції країни
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок Татарстан
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Міноборони РФ
У декількох областях РФ заявили про атаку дронів на енергетику
G7, Росія
Міністри енергетики країн G7 домовилися зменшити залежність від продукції, пов'язаної з цивільною ядерною енергетикою РФ
У двох областях застосовуються графіки відключень — Міненерго
У двох областях застосовуються графіки відключень — Міненерго
Енергетика
Росіяни атакували енергооб'єкт на сході, аварійна допомога не залучалася: ситуація в енергосистемі
На початок