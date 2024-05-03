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"Азов": петицію про розблокування надання американської зброї для бригади відхилили
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"Азов": петицію про розблокування надання американської зброї для бригади відхилили

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"Азов": петицію про розблокування надання американської зброї для бригади відхилили
Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко. Пресслужба "Азову"

Петицію про розблокування надання зброї та допомоги 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов" з боку США відхилено.

Про це повідомляється на сторінці "Азову" у телеграм.

"Азов" обороняв Маріуполь у 2022 році із обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння. Це стало наслідком поправок в законах США, які діють з 2017-го року, та блокують "надання зброї та забезпечення навчання або іншої допомоги для батальйону "Азов", — наголосили у бригаді.

Там заявили, що паублікацію петиції, яка закликає політичне керівництво України докласти всіх зусиль, аби поправку про заборону надання "Азову" американської зброї було вилучено з законів США про консолідовані асигнування, було відхилено.

"Сайт офіційного інтернет-представництва Президента України двічі відхилив петицію. "Азов" довів кров'ю свій професіоналізм і рішучість у відбитті російської агресії. Бійці 12-ої бригади "Азов" щодня захищають цивілізований світ і потребують підтримки для отримання сучасного західного озброєння", — заявили у бригаді.

Раніше, 19 квітня, командир "Азову" Денис Прокопенко (Редіс) закликав скасувати поправки до законодавства США, що забороняють передавати західну зброю його військовому підрозділу.

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