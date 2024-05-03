Станом на ранок 3 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 472 140 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1270 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7354 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14129 (+33) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,2102 (+58) од,
- РСЗВ / MLRS – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 786 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16266 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 1993 (+5).
Дані уточнюються.