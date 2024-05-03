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55 танків і бронемашин, 58 РСЗВ та 1270 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯВійна

55 танків і бронемашин, 58 РСЗВ та 1270 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

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Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Фото: Associated Press

Станом на ранок 3 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 472 140 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1270 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7354 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14129 (+33) од,
  • РСЗВ – 1053 (+0) од,2102 (+58) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1053 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 786 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16266 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1993 (+5).

Дані уточнюються.

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