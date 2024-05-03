Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) здійснює масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного звʼязку у Татарстані в Росії.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Внаслідок DDоS-атаки вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі, мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО Таттелеком та регіонального Уфанет.

Загалом у Татарстані розміщені близько 30 виробництв, зокрема заводи оборонно-промислового комплексу.

Раніше, вранці 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.