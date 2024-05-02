У столиці Угорщини чоловік зарізав українця: підозрюваного затримали

У столиці Угорщини Будапешті 1 травня українець посварився з іншим чоловіком, який згодом завдав йому ножових поранень, унаслідок чого той помер. Нападником виявився громадянин Казахстану, його затримали.

Про це повідомили в Головному управлінні поліції Будапешта.

За даними слідчих, 44-річний казах і 48-річний українець перебували в будинку, де почали сварку й бійку. Під час неї громадянин Казахстану кілька разів ударив українця ножем, який від отриманих ран помер на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ненавмисного вбивства. Нападника затримали на місці події.

Як пише угорський таблоїд Blikk, обидва чоловіки працювали водіями вантажівок, а в день убивства вони відпочивали на території автотранспортної компанії. На місце інциденту приїжджала швидка, однак врятувати пораненого українця не вдалося.

У суботу, 27 квітня, перед торговим центром у Мурнау-ам-Штаффельзеє двоє українців (36 і 23 роки) отримали смертельні ножові поранення. 36-річний помер на місці, 23-річного хлопця з важкими травмами спочатку доставили в лікарню, де згодом він також помер. Згодом поліція затримала 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином Росії. Він проживав недалеко від місця злочину.

У МЗС України заявили, що за попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили курс реабілітації у ФРН.

У прокуратурі Мюнхена не відкидають політичну мотивацію злочину, "навіть якщо наразі цьому немає доказів".