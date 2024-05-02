Протягом 2023 року до Офісу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3692 звернення від українців щодо порушення норм мовного законодавства. Також було попереджено й оштрафовано низку держслужбовців за відповідні порушення.

Про це під час презентації звіту за 2023 рік розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами звернення стосувалися різних сфер, зокрема, інтернет-представництв (четверта частина від усіх звернень), реклами, вивісок, сфери освіти, охорони здоров’я, обслуговування, органів влади та інформації про товари та послуги.

Кремінь зауважив, що найбільша кількість звернень стосуються столиці України. Однак, також звернення надходили щодо і Харківської, Одеської, Дніпропетровської та Київської областей.

Також він поінформував, що протягом 2023-го, Офіс уповноваженого із захисту державної мови виніс 128 постанов, 61 попередження та наклав 20 штрафів (з них 16 – грошове стягнення у розмірі 3400 грн, та 3 – штраф у розмірі 8500 грн за повторне вчинення порушення протягом року) за порушення вимог закону про державну мову. Серед порушників, на яких були накладені штрафи – держслужбовці, місцеві депутати, міський голова та заступник міського голови.

"До честі цих порушників, вони перейшли на українську мову, ми вже не фіксуємо порушень у їхніх публічних виступах", – додав Кремінь.

Що відомо про мовний закон

16 січня 2021 року набули чинності норми закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким мовою обслуговування споживачів є державна мова.

З 16 липня за порушення мовного законодавства карають попередженням або штрафом. Штраф за перше порушення мовного законодавства становитиме від 3400 до 8500 гривень, а за повторне — від 8500 до 11900 гривень