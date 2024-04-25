НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Висновки шокують": Кулеба про звіт місії ОБСЄ про захоплення Росією українців
Вторгнення Росії в УкраїнуДмитро КулебаПолонОБСЄЖиттяПолітика

"Висновки шокують": Кулеба про звіт місії ОБСЄ про захоплення Росією українців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. AP

Звіт Московського механізму ОБСЄ викликає тривогу щодо систематичної та широкомасштабної кампанії захоплення Росією цивільних заручників на окупованих територіях України.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Висновки незалежної Місії шокують: особи, причетні до свавільного позбавлення волі українських цивільних осіб, скоїли воєнні злочини, злочини проти людяності та порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини", — написав він.

У звіті наголошується, що ця практика є масовою і що є докази "систематичної, послідовної та навмисної поведінки" Росії, спрямованої проти українських цивільних.

"Вона почалася в окупованому Криму в 2014 році і була розширена державою-агресором після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Документ стане важливим елементом у роботі національних і міжнародних судових органів, спрямованої на встановлення конкретних осіб, які мають нести кримінальну відповідальність", — зазначив Кулеба.

Він закликав міжнародних партнерів консолідувати зусилля, щоб забезпечити негайне та беззастережне звільнення всіх безпідставно затриманих Росією цивільних українців, як зазначено в українській "формулі миру".

У січні представники Центру прав людини ZMINA повідомили, що представники РФ використовують однакові методи переслідування та тортур на всіх окупованих територіях України. Тортури є ключовим інструментом росіян для отримання інформації.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Зеленський: влада працює над інвестиціями у виробництво зброї в Україні
Зеленський: влада працює над інвестиціями у виробництво зброї в Україні
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
До Ради надійшла заява Сольського про відставку
До Ради надійшла заява Сольського про відставку Важливо
Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
"Фарсова вистава". Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним

Вибір редакції
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Дізнайтесь більше
Військовослужбовиця з одеської 126 бригади тероборони Катерина
"Люди погано розуміють, що таке жінка в армії": історія військової з Одеси. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Лубінець: Україна передала Катару список із іменами 561 дитини, вивезеної до РФ
Лубінець: Україна передала Катару список із іменами 561 дитини, вивезеної до РФ
Війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення — Генштаб
Справа судді Львова: СБУ вважає його громадянство РФ доведеним, Львов заперечує
Справа судді Львова: СБУ вважає його громадянство РФ доведеним, Львов заперечує, суд оголосив перерву
На початок