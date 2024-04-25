Звіт Московського механізму ОБСЄ викликає тривогу щодо систематичної та широкомасштабної кампанії захоплення Росією цивільних заручників на окупованих територіях України.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Висновки незалежної Місії шокують: особи, причетні до свавільного позбавлення волі українських цивільних осіб, скоїли воєнні злочини, злочини проти людяності та порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини", — написав він.

У звіті наголошується, що ця практика є масовою і що є докази "систематичної, послідовної та навмисної поведінки" Росії, спрямованої проти українських цивільних.

"Вона почалася в окупованому Криму в 2014 році і була розширена державою-агресором після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Документ стане важливим елементом у роботі національних і міжнародних судових органів, спрямованої на встановлення конкретних осіб, які мають нести кримінальну відповідальність", — зазначив Кулеба.

Він закликав міжнародних партнерів консолідувати зусилля, щоб забезпечити негайне та беззастережне звільнення всіх безпідставно затриманих Росією цивільних українців, як зазначено в українській "формулі миру".

У січні представники Центру прав людини ZMINA повідомили, що представники РФ використовують однакові методи переслідування та тортур на всіх окупованих територіях України. Тортури є ключовим інструментом росіян для отримання інформації.