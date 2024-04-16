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Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Лубінець
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Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Лубінець

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Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Лубінець
Конференція "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства задля їхнього звільнення", Київ, 16 квітня 2024 року. Суспільне Новини/Анна Железняк

До Єдиного реєстру зниклих за надзвичайних обставин осіб внесли понад 37 тисяч громадян України. Це цивільні діти і дорослі, а також безвісти зниклі військові. Ці цифри можуть бути значно більшими.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець під час конференції "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства задля їхнього звільнення", передає кореспондентка Суспільного.

За словами Лубінця, наразі вдома лише 147 цивільних. Україна верифікувала близько 1700 людей, яких незаконно затримала країна-агресор (це люди верифіковані МКЧХ та іншим способом).

868 випадків  перебування в місцях несвободи цивільних осіб підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста, повідомив представник ГУР Андрій Юсов. При цьому реальна цифра є набагато більшою, додав він.

”Ми розуміємо, що цифра набагато більша в рази. Але сам факт того, що Міжнародний комітет Червоного Хреста визначає і визнає перебування в місцях несвободи цивільних осіб — це вже визнання факту воєнних злочинів, прямого порушення Женевських конвенцій з боку держави-агресора”, — сказав Юсов.

Також, за його словами, мова йде про офіційно визнаних понад 14 тисяч цивільних осіб, за даними правозахисних організацій, українських партнерів. Ця кількість може бути набагато більша і сягає декілька тисяч. І також відомо про близько двох тисяч жертв насильницьких зникнень, старших 70 років.

Лубінець нагадав, що раніше підрахували,  що для повернення усіх незаконно депортованих до Росії українських дітей, якщо повертати одну дитину кожного дня, знадобиться 55 років.

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