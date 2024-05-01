Естонський депутат Крісно Енн Вага приїхав на велосипеді у Рівне з Таллінна. За майже тиждень подорожі чоловік подолав понад тисячу кілометрів. Таким чином він збирає гроші для Збройних сил України й планує доїхати до Києва.

Політик розповів, що робить це, аби привернути увагу до допомоги Україні: "В порівнянні з іншими великими європейськими країнами, в яких я бачу, що присутня втома від війни, у нас ситуація трошки краща. Але я хочу показати, що ми не втомлені, що естонці — не втомлені, що ми не можемо собі дозволити бути втомленими, коли в нас відбувається війна в Європі — буквально на одну велосипедну подорож від нас. І ми маємо сьогодні робити все можливе для того, щоб допомогти Україні виграти".

Він додав, що однією із цілей подорожі є збір грошей для ЗСУ. Впродовж маршруту депутат естонського парламенту разом із благодійною організацією "69th Sniffing Brigade" планує зібрати 50 тисяч євро для купівлі дронів та автівок воїнам.

"На даний час я вже зібрав 30 тисяч євро і сподіваюся, що до кінця подорожі зможу зібрати всю суму. Я роблю це для 93-ї бригади, зокрема, я зустрінуся з її представниками у п'ятницю, а також представниками інших підрозділів Збройних сил України. Я неодноразово був в Україні протягом останніх кількох років. І, чесно кажучи, це для мене фізично найтяжче, що я коли-небудь робив в житті те, що я роблю зараз. Я хочу показати, що ми всі можемо доєднатися до української перемоги", — розповів Крісно Енн Вага.

Як естонський депутат подорожує велосипедом і збирає кошти на допомогу Силам оборони України — дивіться у репортажі Суспільного.