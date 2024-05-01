Головне управління розвідки Міноборони України повідомило орієнтовні запаси в Росії ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69, а також темпи їх виробництва.

Про це йдеться у відповіді ГУР МО на запит видання АрміяInform.

Станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні армії РФ перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон". Темпи виробництва цих ракет — до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М" — 400 одиниць. Темпи виробництва — до 10 ракет на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 "Калібр" — 270 одиниць. Темпи виробництва — 30-40 ракет щомісяця.

Керованих авіаційних ракет Х-69 — 45 одиниць. Темпи виробництва — 1-3 ракети на місяць.

Раніше джерела Суспільного в правоохоронних органах поінформували, що ракети, якими російські окупанти вдарили по Києву вранці 25 березня, ідентифікували як протикорабельні гіперзвукові "Циркон".

Вранці 7 лютого Росія під час масованого обстрілу завдала удару по Києву двома ракетами типу "Циркон".

"Циркон" — це російська протикорабельна крилата ракета. Москва заявляла, що "Циркон" є гіперзвуковою та здатна розвивати швидкість понад 8 махів (майже 10 тисяч кілометрів на годину) і уникати будь-яких наявних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Крім кораблів, ракета здатна уражати й наземні цілі.