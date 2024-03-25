Вранці 25 березня Росія з території тимчасово окупованого Криму випустила дві ракети по Києву. В командуванні повітряних Сил не уточнили їхній тип, проте за даними військового видання "Defence Express" це були найновіші російські ракети "Циркон". Використання ракет цього типу, підтвердили й джерела Суспільного. Що це за зброя, звідки запускають ці ракети та скільки їх ймовірно у Росії — розповідає Суспільне.

Вибухи в Києві

25 березня близько 10:30 над Києвом знищили дві балістичні ракети. Повітряне командування "Центр" повідомило, що вони рухались з гіперзвуковою швидкістю — до 9 000 км/год та летіли на висоті до 40 км. Через швидкість ракет проміжок між оголошенням повітряної тривоги та вибухами в столиці був коротким — менше хвилини.

За даними видання "Defence Express" це були найсучасніші російські ракети "Циркон" — їх мали прийняти на озброєння у 2022 році, але ще у січні 2024-го у РФ повідомляли, що поки цього не сталося.

Що це за ракета

"Це надзвукова ракета, яка була призначена для знищення кораблів. Протикорабельна ракета, яку модернізували до стану "земля-земля", — говорить авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Відомо, що тестові запуски "Циркону" були у лютому 2022-го з російських фрегатів "Адмирал Горшков" та "Маршал Шапошников". Також для запуску цієї ракети росіяни можуть використовувати й атомну субмарину "Северодвинск". А для наземного пуску — береговий ракетний комплекс "Бастіон", говорить авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. З цього ж комплексу випускають й іншу протикорабельну ракету — "Онікс".

Через те, що "Циркон" запускається і з землі, і з кораблів, його важче відслідкувати, додає експерт. Для прикладу, інша швидкісна російська ракета "Кинджал" запускається з літака МіГ-31К. Інформацію про його виліт з аеродрому Україна отримує завчасно.

Характеристики "Циркону"

За російськими даними дальність ракети може становити 400-1000 км, її заявлена швидкість — 8 Махів, тобто понад 9 000 км/год, а бойова частина — 300-400 кг.

"Це двоступенева ракета. Перша ступінь — твердопаливний прискорювач, друга — прямоточний двигун", — говорить Валерій Романенко.

Офіційних фотографій того, як виглядає ракета "Циркон" немає, додає експерт. Всі їх зображення базуються на макетах індійської ракети "БраМос-2" — російсько-індійського проєкту, до якого входить ракета "Циркон".

Скільки у РФ таких ракет

Росіяни не вперше обстрілюють України такими ракетами. Раніше Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив удар "Цирконом" 7 лютого по Києву. Про це свідчило маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї.

Скрін відео Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Фото: (КНДІСЕ)

Також експерти відтворили можливий вигляд ракети та додали, що маркування на уламках вказує на дату виробництва ракети — кінець 2023-початок 2024 року.

За словами Валерія Романенка, минулого року Росія мала виготовити близько 20 "Цирконів", але цю програму не виконали у повному обсязі.