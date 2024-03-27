Керівник лабораторії КНДІСЕ про ракету "Циркон": "Летить не туди, куди треба"

Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький заявив, що визначену бойову задачу ракети "Циркон", якими РФ атакувала Київ 7 лютого та 25 березня — не виконує. Зокрема, за його словами, вона "летить не туди, куди треба".

Про це Андрій Кульчицький розповів у коментарі Суспільному за результатами експертизи уламків "Циркону".

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована", — сказав він.

Експерт зазначив, що українське ППО здатно їх збивати. За його словами, на одному з уламків, враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.

Кульчицький додав, що бойова частина "Циркону" містить не більше 40 кілограмів вибухівки.

"Аналізи ми ще поводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде", — сказав він.

Раніше джерела Суспільного в правоохоронних органах поінформували, що ракети, якими російські окупанти вдарили по Києву вранці 25 березня, ідентифікували як протикорабельні гіперзвукові "Циркон".

Вранці 7 лютого Росія під час масованого обстрілу завдала удару по Києву двома ракетами типу "Циркон".

"Циркон" — це російська протикорабельна крилата ракета. Москва заявляла, що "Циркон" є гіперзвуковою та здатна розвивати швидкість понад 8 махів (майже 10 тисяч кілометрів на годину) і уникати будь-яких наявних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Крім кораблів, ракета здатна уражати й наземні цілі.