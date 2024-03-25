Росія запустила по Києву ракети "Циркон" — джерела

Ракети, якими армія РФ вдарила по Києву зранку 25 березня, ідентифікували як протикорабельні гіперзвукові ракети "Циркон".

Про це Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах.

Попередньо, по Києву завдали удару ракетами типу "Циркон". Вони були збиті силами української протиповітряної оборони. Експерти завершили ідентифікацію всіх уламків.

Раніше застосування "Цирконів" по Києву під час атаки в понеділок, 25 березня, припустив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це 3М22 "Циркон". Тепер можна точно говорити про те, що РОВ (російські окупаційні війська — ред.) мають можливість запускати ці ракети з сухопутних носіїв, про що раніше детально не повідомлялося", —написав він.

Довідково: 3М22 Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння у РФ у січні 2023 року. Москва заявляла, що "Циркон" є гіперзвуковою та здатна розвивати швидкість понад 8 Махів (майже 10 тисяч кілометрів на годину) і уникати будь-яких наявних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Крім кораблів, ракета здатна вражати й наземні цілі.

Якщо інформація від експертів остаточно підтвердиться, це буде друге використання армією РФ протикорабельних ракет "Циркон" для ударів по Києву. Першу атаку з застосуванням цього типу озброєння росіяни здійснили 7 лютого 2024 року. Це підтвердили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Що відомо про ракетний обстріл Києва 25 березня

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки ракет впали у кількох районах міста. Так, у Солом'янському районі були пошкоджені два приватних будинки. У Голосіївському — залишки ракет впали в лісосмузі. Постраждало домогосподарство в Дарницькому районі. А найбільші руйнування сталися в Печерському районі Києва, де уламки впали на одну з будівель навчального закладу. Унаслідок атаки постраждали 10 людей, двоє були госпіталізовані.

У Повітряних силах повідомили, що під час ракетного удару по Києву 25 березня українські військові знищили дві балістичні ракети, запущені Росією з території окупованого Криму.