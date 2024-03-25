НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Росія запустила по Києву ракети "Циркон" — джерела
ОбстрілиЗброяРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Росія запустила по Києву ракети "Циркон" — джерела

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ракетна атака РФ по Києву 25 березня: Росія могла запустити ракети "Циркон"
Уламки ракети, якою РФ атакувала Київ, 25 березня 2024 р. Фото: Олександр Коваленко/Telegram

Ракети, якими армія РФ вдарила по Києву зранку 25 березня, ідентифікували як протикорабельні гіперзвукові ракети "Циркон".

Про це Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах.

Попередньо, по Києву завдали удару ракетами типу "Циркон". Вони були збиті силами української протиповітряної оборони. Експерти завершили ідентифікацію всіх уламків.

Раніше застосування "Цирконів" по Києву під час атаки в понеділок, 25 березня, припустив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це 3М22 "Циркон". Тепер можна точно говорити про те, що РОВ (російські окупаційні війська — ред.) мають можливість запускати ці ракети з сухопутних носіїв, про що раніше детально не повідомлялося", —написав він.

Довідково: 3М22 Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння у РФ у січні 2023 року. Москва заявляла, що "Циркон" є гіперзвуковою та здатна розвивати швидкість понад 8 Махів (майже 10 тисяч кілометрів на годину) і уникати будь-яких наявних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Крім кораблів, ракета здатна вражати й наземні цілі.

Якщо інформація від експертів остаточно підтвердиться, це буде друге використання армією РФ протикорабельних ракет "Циркон" для ударів по Києву. Першу атаку з застосуванням цього типу озброєння росіяни здійснили 7 лютого 2024 року. Це підтвердили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Що відомо про ракетний обстріл Києва 25 березня

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки ракет впали у кількох районах міста. Так, у Солом'янському районі були пошкоджені два приватних будинки. У Голосіївському — залишки ракет впали в лісосмузі. Постраждало домогосподарство в Дарницькому районі. А найбільші руйнування сталися в Печерському районі Києва, де уламки впали на одну з будівель навчального закладу. Унаслідок атаки постраждали 10 людей, двоє були госпіталізовані.

У Повітряних силах повідомили, що під час ракетного удару по Києву 25 березня українські військові знищили дві балістичні ракети, запущені Росією з території окупованого Криму.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
Удари по Білопіллю вночі 25 березня, 2024 року
"Відкриваю очі – а воно на мене летить". Мешканці Білопілля про обстріл російськими військами
Дмитро Сахарук
Скільки часу знадобиться на відновлення енергетики після російських обстрілів: відповідь ДТЕК
частина ракети
У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети
На початок