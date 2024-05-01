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У ГУР заявили про масове дезертирство найманців із Непалу з частин російської армії
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У ГУР заявили про масове дезертирство найманців із Непалу з частин російської армії

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У ГУР заявили про масове дезертирство найманців із Непалу з частин російської армії
Непальці несуть буддійські прапори під час святкування Дня Республіки Непалу в Катманду, 29 травня 2010 року. AP/Gemunu Amarasinghe

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє про масове дезертирство найманців із Непалу з частин російської армії, що воюють в Україні.

Про це повідомляє ГУР.

За даними розвідки, “втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у “м’ясних штурмах”, жорстоким ставленням польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також — невиплатою обіцяних грошей”.

“Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема ― на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях вищому командуванню пояснюють дезертирство непальців начебто ймовірним “відбуттям до рідної країни через землетрус”.

“Утім, потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки - справа не надто легка. До того ж, за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності”, — наголосили в ГУР.

У 2023 році Росія видала рекордні три тисячі віз громадянам Непалу. До цього американський телеканал CNN повідомляв про вербування найманців у цій країні.

У січні стало відомо, що Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні після того, як щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російській армії.

Перед тим Непал звернувся до Росії з проханням не вербувати громадян країни до російської армії. А також негайно відправити всіх непальських солдатів, завербованих раніше, назад до Непалу.

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