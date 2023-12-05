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Непал закликав Росію припинити вербувати непальців для участі у війні в Україні
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Непал закликав Росію припинити вербувати непальців для участі у війні в Україні

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Непал закликав Росію припинити вербувати непальців для участі у війні в Україні
Непальці б'ють у барабани і несуть буддійські прапори під час святкування другого Дня Республіки Непалу в Катманду, Непал, 29 травня 2010 року. Фото: AP/Gemunu Amarasinghe

Непал звернувся до Росії з проханням не вербувати громадян країни до російської армії. А також негайно відправити всіх непальських солдатів, завербованих раніше, назад до Непалу.

Про це повідомляє видання The Kathmandu Post.

Уряду країни стало відомо про шістьох громадян Непалу, які служили в російській армії і були вбиті на війні. МЗС Непалу звернулося до російського уряду з проханням негайно повернути тіла загиблих і виплатити компенсацію їхнім сім'ям.

В заяві непальського уряду також наголошується, що зараз дипломатичним шляхом намагаються звільнити одного громадянина Непалу, який служив у російській армії і потрапив в український полон.

Посол Непалу в Москві Мілан Раджа Туладхар розповів виданню, що зараз 150-200 непальців є найманцями в російській армії.

"Ми відправляємо тих, хто звертається до нас, назад до Непалу, розповідаючи їм про високі ризики, пов'язані зі службою в російській армії. Ми повертаємо щонайменше одного громадянина щодня. Всі вони були привезені до Росії для служби в армії", — сказав дипломат.

За його словами, громадян Непалу заманюють обіцянками великих грошей і здебільшого незаконно переправляють до Росії. При цьому кожен платить "агентам" до 1 мільйона рупій. Торговці людьми допомогли багатьом непальцям потрапити до Росії за студентськими та туристичними візами і вступити до армії РФ. За даними МЗС, навіть громадяни Непалу, які проживають у Росії, беруть участь у торгівлі людьми.

Як заявив прем'єр-міністр країни Пушпа Камал Дахал, також відомо про службу деяких громадян Непалу в українській армії. Точних даних про кількість непальців у обох арміях наразі немає.

Уряд Непалу не дозволяє громадянам країни служити в іноземних арміях, окрім збройних сил Індії та Великої Британії. 1 серпня Міністерство закордонних справ Непалу закликало громадян Непалу не вступати до лав іноземних армій у країнах, які перебувають у стані війни.

Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців збройних сил РФ на майже 170 тисяч.

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