Ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ 1 травня оголосили ще одну підозру — про недостовірне декларування за 2022 рік. Як ідеться, чиновник і його сім'я не могли заощадити задекларовані 2 млн грн.

Про це пишуть пресслужби Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань.

ДБР та ОГПУ не називають імені посадовця, але відомо, що в той рік посаду обіймав Олександр Козловський.

За даними слідства, колишній посадовець ЗСУ вніс недостовірні відомості до декларації за 2022 рік. Він зазначив, що має готівкою 2 076 175,40 грн.

Однак, відповідно до його декларації за 2020 рік у нього та його родини були відсутні готівкові кошти. Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків сукупний розмір доходів підозрюваного та членів його сім’ї за 2021 та 2022 роки становить 1,70 млн грн. А витрати на проживання за цей період становлять 1,74 млн грн. Тобто він не міг би заощадити задекларовані за 2022 рік понад 2 млн.

Отже, фігуранту повідомили про підозру в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

ОГПУ та ДБР зазначили, що це той самий фігурант, якому 21 березня повідомили про підозру в незаконному збагаченні на майже 58 млн гривень.

У березні 2024 року йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави 30 млн грн. За на незаконно набуті активи суд накладено арешт за клопотанням прокурора.