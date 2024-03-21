НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ДБР затримало колишнього високопосадовця ЗСУ: його підозрюють у незаконному збагаченні на майже 58 млн грн
КОРУПЦІЯДБРЗСУПодіїВійна

ДБР затримало колишнього високопосадовця ЗСУ: його підозрюють у незаконному збагаченні на майже 58 млн грн

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДБР затримало колишнього високопосадовця ЗСУ
ДБР затримало колишнього високопосадовця ЗСУ. Фото: УНІАН

Ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ затримали через незаконне збагачення на майже 58 мільойнів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років у підозрюваного зʼявились: автомобіль, квартира в Києві, 53 земельні ділянки в Україні та інше майно. Також підконтрольні йому підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Масована атака на Україну, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Во Ван Тхіонг
Протримався менше попередників: президент В'єтнаму подав у відставку
Антимонопольний комітет
Родина голови АМКУ Кириленка придбала майно на 70 млн гривень — "Схеми"
затримання Олега Щиголя
Депутату Тернопільської облради оголосили підозру
Будівництво фортифікацій
Компанія намагалася розтратити 20 млн грн на будівництві фортифікацій на Харківщині — БЕБ
На початок