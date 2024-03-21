Ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ затримали через незаконне збагачення на майже 58 мільойнів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, протягом 2022-2023 років у підозрюваного зʼявились: автомобіль, квартира в Києві, 53 земельні ділянки в Україні та інше майно. Також підконтрольні йому підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.