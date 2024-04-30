Фон дер Ляєн не виключає заборону TikTok в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає заборону TikTok в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, під час дебатів ввечері 29 квітня в Маастрихті, в яких брали участь провідні кандидати від партій на виборах 2024 року, фон дер Ляєн натякнула, що заборона TikTok в Європейському Союзі є можливим варіантом.

“Це не виключено”, — сказала фон дер Ляєн після того, як модератор згадав Сполучені Штати, де TikTok може підпасти під національну заборону, якщо його не продасть його власник компанія ByteDance.

Фон дер Ляєн додала, що Комісія була “найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах”.

“Ми точно знаємо про небезпеку TikTok”, — сказала президентка ЄК.

Минулого тижня TikTok вирішив призупинити функцію, яка винагороджувала користувачів за взаємодію з додатком TikTok Lite, після того, як Комісія почала вивчати цю функцію відповідно до правил модерації контенту блоку — Закону про цифрові послуги (DSA).

TikTok також зіткнувся з окремим розслідуванням — також відповідно до DSA — через ймовірну нездатність захистити неповнолітніх. Відповідно до DSA, Комісія може видати наказ про тимчасове призупинення роботи сервісу як крайній захід.

Як відзначає видання, інші кандидати на дебатах були менш категоричними. Сама ж фон дер Ляєн уникає TikTok під час передвиборчої кампанії на другий термін.

6 липня Сенат Франції опублікував звіт про стратегічний вплив TikTok у країні й запропонував заборонити додаток. У звіті стверджується, що платформа соціальних медіа може становити "загрозу національній безпеці" і слід розглянути питання про її заборону.

27 липня Forbes повідомив, що за даними нової публічної рекламної бібліотеки TikTok, мільйонам користувачів платформи у країнах ЄС транслювалися оголошення від найбільших державних ЗМІ Китаю. Вони рекламували все: від карантину у Китаї до туризму в проблемному регіоні Сіньцзян.