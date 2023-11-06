ВАКС відправив під домашній арешт екснардепа Микитася — ЦПК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під домашній арешт екснардепа та колишнього очільника "Укрбуду" Максима Микитася. Його також зобов’язали носити електронний браслет.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа Макисма Микитася. Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн", — повідомили у ЦПК.

Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду,

повідомляти про зміну місця проживання і роботи,

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними,

здати закордонні паспорти

та носити браслет.

Зазначається, що на це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

Микитася та ще п’ятьох людей підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів.

У чому підозрюють Максима Микитася

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму 81 мільйоні гривень. Зокрема, ще на початку 2000-х років його компанія-забудовник отримала земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва, в обмін на 50 квартир і 30 паркомісць у новозбудованому ЖК для Нацгвардії. Проте у 2016-2017 роках Нацгвардія і компанія-забудовник підписали додатковий договір, згідно з яким військові отримали 65 квартир у будинку, але не у центрі столиці, а на околиці Києва.

Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 млн грн менша за ту, в яку оцінили квартири, що їх мала отримати Нацгвардія.

4 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень. 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заарештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.

25 жовтня 2019 року за екснардепа внесли заставу, а 24 грудня йому продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

29 грудня 2020 року Національна поліція заявила, що Максиму Микитасю повідомили про підозру у викраденні юриста з Києва та вимаганні.

1 грудня 2021 року детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні нового злочину Микитасю. Він підозрюється у наданні хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Крім того, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25 жовтня оголосили про підозру в заволодінні коштами Міністерства оборони на суму понад 307 мільйонів гривень колишнього народного депутата VIII скликання та експершому заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ Микитасю.