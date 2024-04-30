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OpenAI використовуватиме статті Financial Times для навчання систем штучного інтелекту
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OpenAI використовуватиме статті Financial Times для навчання систем штучного інтелекту

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OpenAI використовуватиме статті Financial Times для навчання систем штучного інтелекту
Логотип OpenAI поряд із зображенням монітору комп’ютера, 8 грудня 2023 р. AP/Michael Dwyer

OpenAI використовуватиме тексти щоденної британської газети Financial Times для навчання систем штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Financial Times уклало угоду із компанією OpenAI, яка передбачає надання дозволу на використання журналістських матеріалів видання у навчанні систем штучного інтелекту. За доступ OpenAI до його текстів видання отримає платіж, розмір якого не розголошується.

Відповідно до угоди, користувачі ChatGPT отримуватимуть резюме і цитати із журналістських матеріалів FT, а також посилання на статті у відповідь на їхні запити до чат-боту там, де це буде доречно.

Виконавчий директор FT Group Джон Ріддінг сказав, що компанії, які займаються штучним інтелектом, платять видавцям за їхні матеріали.

“OpenAI розуміє важливість прозорості, атрибуції та винагороди — все це дуже важливо для нас. Водночас в інтересах користувачів, щоб ці продукти містили надійні джерела”, — сказав Ріддінг.

OpenAI вже підписала подібні угоди із американським інформагентством Associated Press, французькою газетою Le Monde, іспанським медіаконгломератом Prisa Media, який володіє газетою El País, та німецьким видавництвом Axel Springer, яке видає таблоїд Bild.

Як пояснив головний операційний директор OpenAI Бред Лайткепа для компанії важливо “представляти якісну журналістику, поки ці продукти формуються”.

Раніше газета The New York Times подала до суду на OpenAI Inc. та Microsoft Corp. за незаконне використання контенту видання для розвитку сервісів штучного інтелекту.

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